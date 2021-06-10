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Роналду и не снилось: назван самый дорогой футболист мира

10.06.2021 15:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мбаппе – самый дорогой игрок мира, Холанд – 2-й, Кейн – 3-й (Transfermarkt)



Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе назван самым дорогим футболистом мира по версии Transfermarkt, пишет tribuna.com

Трансферная стоимость француза оценивается в 160 миллионов евро.

На второе место вышел форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд, прибавивший в цене 20 млн евро (130 млн). Замыкает тройку нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн (120 млн).

Форвард «Барселоны» Лионель Месси (17-22-е места) оценен в 80 млн евро, а нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (95-115-е места) – в 45 млн.

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 160 млн евро

2. Эрлинг Холанд («Боруссия» Дортмунд) – 130

3. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 120

4-8. Джейдон Санчо («Боруссия» Дортмунд) – 100

4-8. Мохамед Салах («Ливерпуль») – 100

4-8. Ромелу Лукаку («Интер») – 100

4-8. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 100

4-8. Неймар («ПСЖ») – 100

9-13. Френки де Йонг («Барселона») – 90

9-13. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») – 90

9-13. Йозуа Киммих («Бавария») – 90

 9-13. Рахим Стерлинг («Манчестер Сити») – 90

9-13. Ян Облак («Атлетико») – 90
 
 
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Мбаппе – самый дорогой игрок мира, Холанд – 2-й, Кейн – 3-й (Transfermarkt)
 
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