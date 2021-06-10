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Женская сборная проиграла пять из шести товарищеских матчей перед Евробаскетом

10.06.2021 15:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Женская сборная Беларуси провела товарищеский матч против России.

Беларусь – Россия – 56:65 (10:20, 10:15, 19:14, 17:16)
10 июня, 12:30. Минск, СК РГУОР

В рамках подготовки к ЧЕ 25 и 26 мая в Стамбуле Беларусь повела спарринги с Турцией (52:56, 67:70), с Россией (36:74), с Чехией (59:71, 57:54). 

Таким образом, подопечные Натальи Трофимовой проиграли пять из шести встреч.
 
Теги: Минск
 
 
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Женская сборная Беларуси провела товарищеский матч против России.
 
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