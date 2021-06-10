Самый простой способ – подписать уже полгода как существующее специальное письмо, конечно. Однако некоторые не ищут легких путей, при этом все равно находят варианты обозначить свою позицию, пишет Трибуна.





Один из таких «побочных» методов – участие в программе Анны Эйсмонт. Очень давняя сотрудница госТВ, которая была готова спасать его сверхурочной работой в случае забастовок, не без участия которой главой БТРК стал ее брат Иван Эйсмонт (который еще и продюсирует ее передачи), а золовка - пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт...





К тому же женщину, крайне похожую на ведущую, видели в минских дворах при срезании БЧБ-лент. В общем, если вы соглашаетесь на съемку у такого человека, как Анна, ваши взгляды или, по крайней мере, уровень допуска очевидны.





Александр Глеб, который до того никак не высказывался о ситуации в стране и не подписывал открытых писем, однако ради Анны в прямом смысле приковылял на съемки. О прошении на имя Лукашенко и купленной благодаря ему элитной земле мы узнали позже. Большой пример подобного опубличивания лояльности уже был: в начале года в передаче Эйсмонт засветился, который до того никак не высказывался о ситуации в стране и не подписывал открытых писем, однако ради Анны в прямом смысле приковылял на съемки.





А сейчас у нас речь о Дарье Домрачевой. Понятно, что мнение о тренере сборной Китая у многих беларусов уже сформировалось после реакции на избиение силовиками ее брата Никиты, который еще и был признан виновным.





Тогда Дарья даже не осудила аресты и избиения, назвав их всего лишь «бесполезными», а также отказалась гневаться, потому как это «не решит проблем», зато нашла у противников режима некие «агрессивные слова».









9 июня на госТВ была показана передача из цикла Эйсмонт «Женщины и спорт». Она была представлена как «новая история» о конькобежке Марине Зуевой – еще одной спортсменке, которая не была замечена в выражении своей позиции о событиях в стране ни словом, ни подписью. Однако в кадре нашлось немало места и для Домрачевой – она вместе с Зуевой прокатилась на коньках и на велосипеде.





Казалось бы, появился новый индикатор мнения конькобежки и экс-биатлонистки? Ан нет – оказалось, далеко не новый. При ближайшем рассмотрении существенная часть «свежей» серии «Женщины и спорт»... просто взята из вышедших летом 2020-го двух передач «Между прочим», другого проекта Эйсмонт.





Судя по всему, эти кадры снимали еще до выборов. В ныне выпущенной программе есть ранее не показывавшееся интервью Зуевой, однако похоже на то, что и оно снято тогда, когда и остальная часть серии.





Однако же вряд ли люди, которые заметят программу, будут выяснять, насколько свежи съемки. Получается, что и Домрачеву, и Зуеву могут подставить под новую волну неодобрения (заодно обратите внимание на невероятное количество просмотров проекта).





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И все-таки расскажем, как же Домрачева и Зуева провели время вместе. Тем более некоторые кадры все же продемонстрировали впервые.





Для Зуевой это была встреча с кумиром, о которой она мечтала – а Эйсмонт позвонила конькобежке и предложила исполнить желание. По словам конькобежки, мысли о «сильных спортсменах», к числу которых она относит и Домрачеву, помогают ей упорнее работать на тренировках.





А еще с помощью фотографий Домрачевой с ОИ-2014, распечатанных тренером, Зуева настраивалась перед одним из первых своих мировых стартов – говорит, через снимки «заряжалась позитивом» и «чувствовала энергию сильную» от Дарьи.





Серия «Женщины и спорт» началась кадрами того, как Домрачева встает на коньки – если точнее, к лыжному ботинку приделали лезвие. Девушкам было весело уже при первых шагах Дарьи на льду.





Зуева объяснила Домрачевой, что по дорожке надо ехать «как у вас – все время на коленях согнутых». Правда, сперва конькобежке все равно пришлось поддерживать экс-биатлонистку за руку.





Однако вскоре Домрачева уже каталась самостоятельно, от чего периодически издавала звуки радости, а после со смехом спросила, когда командная гонка. Очевидно, проезд доставил Дарье большое количество позитива, а после него она пригласила конькобежцев приезжать «к нам тоже на лыжные трассы».





У Зуевой также есть приличный опыт в велоспорте – по ее словам, работа в седле нагружает примерно те же группы мышц, что и коньки, и это мотивирует много тренироваться на двух колесах, и обеспечивает успехи (Зуева взяла серебро на шоссейном ЧБ в 2020-м), так что встреча на велосипедах с Домрачевой неудивительна.





Она в выпуске «Женщины и спорт» смонтирована уже после коньковых заездов, а в реальности была для девушек первой, так что Зуева приветствовала Домрачеву особенно тепло, признавшись, что «не понимает, как это все случилось».





Экипированная шлемом экс-биатлонистка в ответ сказала, что верит в существование в мире «какой-то взаимосвязи и общей энергии».





Во время заезда Зуева проинтервьюировала Домрачеву. По госТВ показали, в частности, вопрос конькобежки о том, как экс-биатлонистка настраивалась на Олимпиаду. Дарья объяснила Марине, что «понятно, что люди ждут, страна ждет», но важно сфокусироваться именно на тренировочном процессе (хотя в нем не стоит «перегибать палку» в усердности), и только непосредственно на соревнованиях пора «включить заряд, запал».





«Включить в себе Дашу Домрачеву», – отреагировала Зуева, которой коллега по заезду также наказала «не перепраздновать» в случае успеха. После заезда Эйсмонт лично сфотографировала участниц Олимпиад вместе.





Знакомство , как оказалось, привело к предложению для Зуевой сделать фотосессию в коллекции вещей Домрачевой (если вы забыли, у нее есть свой бренд одежды). Дарья контролировала съемку внутри и около «Минск-Арены» лично и даже заявила, что «Марина в новом амплуа очень даже готова освоиться».





Зуева была польщена приглашением, однако по итогам заявила, что все-таки ей «спорт нравится больше, чем краситься и менять наряды».





После съемок Домрачева поблагодарила Зуеву, подарив ей один из примеренных нарядов с пожеланием «носить с удовольствием», что снова вызвало широчайшие улыбки у обеих сторон.