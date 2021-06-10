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Биржа: рубль вырос ко всем основным валютам
Источник материала: Навiны
Белорусский рубль вырос ко всем основным иностранным валютам на торгах в четверг, 10 июня.
Российский рубль упал на 0,0104 пункта и закрыл свою сессию на отметке 3,459 белорусского рубля за 100 российских.
Евро потерял 0,0082 пункта — 3,0383 белорусского рубля.
Доллар опустился на 0,0082 пункта — 2,4976 белорусского рубля.
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Белорусский рубль вырос ко всем основным иностранным валютам на торгах в четверг, 10 июня.
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