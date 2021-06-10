Источник материала: Sputnik Беларусь

Российский шоумен Максим Галкин удивил поклонников: во время дискуссии с экс-супругой рэпера Гуфа – Айзой Долматовой муж примадонны высказался на актуальную тему.

В начале лета в сети появился новый выпуск YouTube-шоу Галкина – "Музыкалити", гостьями которого стали инстадива Айза Долматова и певица Лайма Вайкуле. Спустя время пользователи TikTok обратили внимание на один из эпизодов передачи – момент дискуссии бывшей жены Гуфа и Галкина удивил всех.

Галкин поднял вопрос феминизма и отметил, что в своих песнях некоторые рэперы неуважительно высказываются в отношении женщин, после чего предложил Айзе подискутировать на эту тему.

Она ответила, что это проблема американской рэп-культуры, и это ее не задевает.

"Я феминистка. Такая, в меру феминистка", – сказала Айза и показала кавычки в воздухе, после чего услышала необычное мнение Галкина.

"Это как немножко быть беременной. Что такое – в меру феминистка? Слегка защищаю женщин, но не сильно так", – определил муж Аллы Пугачевой.

В комментариях к видео многие раскритиковали позицию Долматовой и удивились словам шоумена. Один из тиктокеров даже отметил, что Галкин больше похож на феминистку, чем Долматова.

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