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Джо Байден: «США вернулись»
10.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Президент США начал свой визит в Британию с жесткого предупреждения России.
Джо Байден с супругой прибыли в Великобританию. Фото PA Media
Президент США прибыл в Великобританию на встречу лидеров «Большой семерки», в преддверии которой он проведет переговоры с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Затем 16 июня у него запланирована встреча с Владимиром Путиным в Женеве.
– Это мой первый иностранный визит в должности президента США. Я направляюсь на саммит «Большой семерки», затем к министрам НАТО, а потом встречусь с мистером Путиным, чтобы дать ему знать, о каких вещах, как я считаю, он должен знать, – сказал Байден, выступая перед американскими военными на базе Королевских военно-воздушных сил Милденхолл, сообщает
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Президент США начал свой визит в Британию с жесткого предупреждения России.
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