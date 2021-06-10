Джо Байден: «США вернулись»

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Президент США начал свой визит в Британию с жесткого предупреждения России.





Джо Байден с супругой прибыли в Великобританию. Фото PA Media

Президент США прибыл в Великобританию на встречу лидеров «Большой семерки», в преддверии которой он проведет переговоры с британским премьер-министром Борисом Джонсоном. Затем 16 июня у него запланирована встреча с Владимиром Путиным в Женеве.

– Это мой первый иностранный визит в должности президента США. Я направляюсь на саммит «Большой семерки», затем к министрам НАТО, а потом встречусь с мистером Путиным, чтобы дать ему знать, о каких вещах, как я считаю, он должен знать, – сказал Байден, выступая перед американскими военными на базе Королевских военно-воздушных сил Милденхолл, сообщает ВВС . – Во время всех этапов поездки мы четко заявим, что США вернулись, и мировые демократии едины в намерении решить самые сложные задачи и проблемы, имеющие наибольшее значение для нашего будущего.