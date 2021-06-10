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Лавров на переговорах с Макеем обсудит ситуацию с задержанием россиянки Сапеги

10.06.2021 16:23 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Главы МИД РФ и РБ Сергей лавров и Владимир Макей проведут переговоры в ходе визита белорусского чиновника в Москву 17-18 июня.

Об этом сообщила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

"17-18 июня по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова Москву с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Республики Беларусь. Программой пребывания предусмотрены переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, которые рассмотрят широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня", - сообщила она.

Захарова отметила, что ситуация с задержанием россиянки Софии Сапеги будет включена в повестку дня переговоров. "Данный вопрос находится на контроле страны, нашего министерства. Он обсуждается в ходе дипломатических контактов и также будет включен в повестку переговоров глав внешнеполитических ведомств двух стран, которые состоятся в Москве 18 июня", - сказала она.

"Также запланирован обмен мнениями по проблематике международной и европейской безопасности, а также отношениям с США и ЕС, включая совместные шаги по противодействию иностранному вмешательству во внутренние дела суверенных государств", - добавила представитель МИД.

Дипломат подчеркнула, что Россия считает неприемлемой выстраиваемую Евросоюзом политику давления в отношении Минска.

"Видимо, наши еэсовские партнеры решили во всем руководствоваться правилом - цель оправдывает средство, когда целым рядом столь дорогих ЕС принципам в случае необходимости можно и поступиться. Это касается и побочных эффектов санкций в отношении Минска. Как заявил в ходе обсуждения белорусского сюжета 8 июня высокий представитель ЕС по иностранных делам и политике безопасности Жозеп Боррель, "не разбив яиц, омлет не сделаешь". Хочется ответить господину Жозепу Боррелю - хотите омлет, бейте свои яйца", - сказала она.

"Подобную логику выстраивания международных отношений, которую сейчас практикуют в Брюсселе, мы рассматриваем как однозначно неприемлемую", - добавила Захарова.

 
Теги: Минск
 
 
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Главы МИД РФ и РБ Сергей лавров и Владимир Макей проведут переговоры в ходе визита белорусского чиновника в Москву 17-18 июня.
 
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