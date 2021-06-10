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России и Беларуси предстоит согласовать последнюю «дорожную карту»

10.06.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

России и Беларуси предстоит согласовать последнюю из дорожных интеграционных карт. Она связана с энергоносителями, сообщает ТАСС.

Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов рассказал журналистам, что вопросы, касающиеся «энергоносителей, взаиморасчетов, цен и акцизов», остаются несогласованными. Предпоследняя дорожная карта в целом принята, остаются только внутригосударственные процедуры.

Ранее стало известно, что Москва и Минск могут осенью 2021 года подписать пакет из 28 «дорожных карт» по углубленной интеграции. В конце апреля Беларусь передала России 26 завизированных карт, в работе оставались еще два документа.

Напомним, что «дорожные карты» представляют собой планы по углублению интеграции в конкретных направлениях: промышленность, аграрный сектор, рынок нефти, газа и электроники и так далее. Самой сложной задачей признали унификацию налогового и таможенного законодательств.

Ранее сообщалось, что белорусские политики призвали мировое сообщество прекратить давление на страну извне. Народные избранники подписали соответствующее обращение.



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Теги: Минск
 
 
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«Дорожные карты» – пакеты мер по интеграции в отдельно взятых областях. На данный момент согласовано 27 из 28 документов.
 
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