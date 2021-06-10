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Шрамко: БПЦ сделала хуже сама себе - показала, что превращается в служанку режима

10.06.2021 16:33 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отставка гродненского архиепископа Артемия приведет к негативным последствиям для Белорусской православной церкви, заявил "Белорусскому партизану" священник Александр Шрамко.

Шрамко: БПЦ сделала хуже сама себе - показала, что превращается в служанку режима
глава БПЦ митрополит Вениамин
– Вчера синод РПЦ отправил в отставку архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия «по состоянию здоровья». Как считаете, чья это инициатива? 

– Очевидно, что это результат давления властей. Трудно говорить о степени давления, но руководство БПЦ приняло решение в угоду режиму. 

А в РПЦ после замены в августе прошлого года по настоянию белорусских властей митрополита Павла на митрополита Вениамина взяли на вооружение политику по принципу «разбирайтесь сами». Поэтому если белорусский синод принял такое решение, в РПЦ его просто поддержали.

– Но патриарх Кирилл довольно нейтрально высказывался о кризисе в Беларуси: признавал случаи неоправданного насилия со стороны властей, призывал их «не откладывать в долгий ящик то, что вызывает» несогласие в обществе.

– Да, он старается высказываться абстрактно, но за словами действий же не следует. Нельзя сказать, что патриарх Кирилл на стороне белоруской власти, но он на стороне всякой российской власти. 

– Артемий в августе прошлого года сказал: «Вам на коленях надо стоять — за все фальсификации, за ту ложь». Почему же только теперь он отправлен в отставку?

– Возможно, было просто не до него. А возможно пытались с ним как-то работать: Артемий некоторый период молчал. 

– Официальную версию «по состоянию здоровья» вы полностью исключаете?

– Если бы дело было в состоянии здоровья, Артемий попросился бы в отставку сам. На белорусском синоде от него требовали написать прошение, это для них было бы удобно. 

А так что получается: они что – врачи? Человек сам не просится в отставку, так они собрались и решили, что он больной. Смешно.   

– Как отставка Артемия повлияет на ситуацию в БПЦ?

– Не думаю, что этим напугали тех, у кого есть убеждения. Кто раньше высказывался, тот и продолжит высказываться.

Много людей не согласны с политикой Вениамина. Но руководство рассчитывает в основном на пассивную часть церкви: кто в храме просто выполняет свои обязанности – крестит, венчает. И такие всегда будут, их большинство. 

Авторитет в обществе для них какая-то абстракция, для них главное иметь авторитет перед властью, хорошо с нею дружить.

Другое дело, что церковь сделала хуже сама себе. Так у нее было какое-то лицо в обществе, демонстрировался плюрализм – эти «за», эти «против». А сейчас показали, что хотят превратиться чуть ли не в служанку режима.

Авторитет церкви среди верующих и в обществе после этого решения снизился еще больше.

«Белорусский партизан»
 
 
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Отставка гродненского архиепископа Артемия приведет к негативным последствиям для Белорусской православной церкви, заявил "Белорусскому партизану" священник...
 
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