Лавров позвал Макея в Москву

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"17-18 июня по приглашению министра иностранных дел России Сергея Лаврова Москву с рабочим визитом посетит министр иностранных дел Республики Беларусь. Программой визита предусмотрены переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран", — сказала она на брифинге.





Повесткой дня предусмотрено обсуждение двустороннего сотрудничества, международной повестки дня, работы в интеграционных объединениях, а также на международных площадка в контексте согласованных действий в области внешней политики.





"Также запланирован обмен мнениями по проблематике международной, европейской безопасности, а также отношений с США и Евросоюзом, включая совместные шаги по противодействию иностранному вмешательству во внутренние дела суверенных государств", — сказала Захарова.





Напомним, 16 июня глава РФ Владимир Путин встречается в Швейцарии с президентом США Джо Байденом. Среди одной из тем обсуждения, по всей видимости, будет Беларусь. Не исключено, что именно по этой причине переговоры между Макеем и Лавровым назначены на 18 июня.