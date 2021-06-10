Первый энергоблок БелАЭС введён в эксплуатацию

Источник материала: ОНТ

Ещё один шаг на пути к максимальной мощности. Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции введён в промышленную эксплуатацию. Акт приемки подписан сегодня.

Теперь станция будет генерировать электроэнергию безостановочно во все регионы страны. Первый энергоблок – это более 5 тыс. единиц оборудования, узлов и технологических систем, которые функционируют как единый организм.

Сейчас он работает на номинальном уровне мощности. С момента его включения в общую энергосистему выработано почти 3 млрд кВт•ч электроэнергии.

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси: «Проект важен не только с точки зрения экономики, но и в рамках Союзного государства. Сегодня принят первый, а потом второй, в этом нет сомнений. Эти проекты сближают народы».

Александр Локшин, первый заместитель генерального директора по атомной энергетике Госкорпорации «Росатом»: «Сдерживающий фактор для пуска второго энергоблока – оборудование. Мы с удовольствием принимаем работу белорусов. Если речь о белорусских строителях – это приоритет номер один».

До ввода в промышленную эксплуатацию прошли испытания. Проверили всё – от готовности технологических систем и оборудования до подготовки персонала.

Решение комиссия приняла на основании положительного заключения надзора и лицензии, которую выдало МЧС.

Эксперты уверяют, станция может выдерживать самые экстремальные погодные условия – наводнения, ураганы, смерчи и даже землетрясения в семь баллов. Положительная оценка у стресс-тестов, они проводились на всех этапах строительства и ввода в эксплуатацию. БелАЭС соответствует требованиям безопасности, в том числе по заключениям МАГАТЭ.

Ольга Луговская, начальник департамента по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора МЧС: «Оценка была позитивная, всё было имплементировано, мы ждём наших европейских коллег в конце августа и будем показывать, как эти мероприятия реализовываются. Статус Беларуси поменялся, теперь у нас реализуется атомная электростанция».

Второй энергоблок БелАЭС готов на 85%. Объект выдержал гидроиспытания. Этот процесс проходил при полной загрузке реактора имитаторами тепловыделяющих сборок.

Энергоблок должны запустить в этом году.

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