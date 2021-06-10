ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Первый энергоблок БелАЭС введён в эксплуатацию

10.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Первый энергоблок БелАЭС введён в эксплуатацию

Ещё один шаг на пути к максимальной мощности. Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции введён в промышленную эксплуатацию. Акт приемки подписан сегодня.

Теперь станция будет генерировать электроэнергию безостановочно во все регионы страны. Первый энергоблок – это более 5 тыс. единиц оборудования, узлов и технологических систем, которые функционируют как единый организм.

Сейчас он работает на номинальном уровне мощности. С момента его включения в общую энергосистему выработано почти 3 млрд кВт•ч электроэнергии.

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси: «Проект важен не только с точки зрения экономики, но и в рамках Союзного государства. Сегодня принят первый, а потом второй, в этом нет сомнений. Эти проекты сближают народы».

 Александр Локшин, первый заместитель генерального директора по атомной энергетике Госкорпорации «Росатом»: «Сдерживающий фактор для пуска второго энергоблока – оборудование. Мы с удовольствием принимаем работу белорусов. Если речь о белорусских строителях – это приоритет номер один».

До ввода в промышленную эксплуатацию прошли испытания. Проверили всё – от готовности технологических систем и оборудования до подготовки персонала.

Решение комиссия приняла на основании положительного заключения надзора и лицензии, которую выдало МЧС.

Эксперты уверяют, станция может выдерживать самые экстремальные погодные условия – наводнения, ураганы, смерчи и даже землетрясения в семь баллов. Положительная оценка у стресс-тестов, они проводились на всех этапах строительства и ввода в эксплуатацию. БелАЭС соответствует требованиям безопасности, в том числе по заключениям МАГАТЭ.

Ольга Луговская, начальник департамента по ядерной и радиационной безопасности Госатомнадзора МЧС«Оценка была позитивная, всё было имплементировано, мы ждём наших европейских коллег в конце августа и будем показывать, как эти мероприятия реализовываются. Статус Беларуси поменялся, теперь у нас реализуется атомная электростанция».

Второй энергоблок БелАЭС готов на 85%. Объект выдержал гидроиспытания. Этот процесс проходил при полной загрузке реактора имитаторами тепловыделяющих сборок.

Энергоблок должны запустить в этом году.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ещё один шаг на пути к максимальной мощности. Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции введён в промышленную эксплуатацию. Акт приемки подписан...
 
Новости дня
Новости разные
 
России и Беларуси предстоит согласовать последнюю «дорожную карту»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by