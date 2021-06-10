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Первый энергоблок БелАЭС введён в эксплуатацию
Источник материала: ОНТ
Ещё один шаг на пути к максимальной мощности. Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции введён в промышленную эксплуатацию. Акт приемки подписан сегодня.
Теперь станция будет генерировать электроэнергию безостановочно во все регионы страны. Первый энергоблок – это более 5 тыс. единиц оборудования, узлов и технологических систем, которые функционируют как единый организм.
Сейчас он работает на номинальном уровне мощности. С момента его включения в общую энергосистему выработано почти 3 млрд кВт•ч электроэнергии.
До ввода в промышленную эксплуатацию прошли испытания. Проверили всё – от готовности технологических систем и оборудования до подготовки персонала.
Решение комиссия приняла на основании положительного заключения надзора и лицензии, которую выдало МЧС.
Эксперты уверяют, станция может выдерживать самые экстремальные погодные условия – наводнения, ураганы, смерчи и даже землетрясения в семь баллов. Положительная оценка у стресс-тестов, они проводились на всех этапах строительства и ввода в эксплуатацию. БелАЭС соответствует требованиям безопасности, в том числе по заключениям МАГАТЭ.
Второй энергоблок БелАЭС готов на 85%. Объект выдержал гидроиспытания. Этот процесс проходил при полной загрузке реактора имитаторами тепловыделяющих сборок.
Энергоблок должны запустить в этом году.
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Ещё один шаг на пути к максимальной мощности. Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции введён в промышленную эксплуатацию. Акт приемки подписан...
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