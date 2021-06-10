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Лукьянов: Россия не бросит Беларусь в случае введения ЕС новых санкций
Источник материала: ОНТ
Об этом в ходе пресс-конференции заявил посол России в Минске Евгений Лукьянов.
Он обратил внимание, что санкции намеренно вводятся в отношении тех белорусских предприятий, которые работают на экспорт, главная цель – ударить по формированию бюджета. Российская сторона готова пустить на свой рынок товары, которые будут перенаправлены Беларусью с рынка ЕС.
Лукьянов согласился с недавним высказыванием главы МИД Беларуси Владимира Макея о том, что санкции вводят для того, чтобы привести к голодным бунтам.
«Вот и вся идеология этих санкций, и они по определению международного права и практики незаконны», – убежден дипломат.
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Об этом в ходе пресс-конференции заявил посол России в Минске Евгений Лукьянов. Он обратил внимание, что санкции намеренно вводятся в отношении тех белорусских...
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