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Лукьянов: Россия не бросит Беларусь в случае введения ЕС новых санкций

10.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукьянов: Россия не бросит Беларусь в случае введения ЕС новых санкций

Об этом в ходе пресс-конференции заявил посол России в Минске Евгений Лукьянов.

Он обратил внимание, что санкции намеренно вводятся в отношении тех белорусских предприятий, которые работают на экспорт, главная цель – ударить по формированию бюджета. Российская сторона готова пустить на свой рынок товары, которые будут перенаправлены Беларусью с рынка ЕС.

Евгений Лукьянов, Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси: «То, что происходит на внешних контурах наших государств, если дипломатическим языком говорить, – вмешательство во внутренние дела. Ведь поймите, что в информационном пространстве понятие суверенитета государственного до сих пор не прописано. Россия уже 10 лет пытается пробиться на площадку ООН и выработать Кодекс поведения в информационном пространстве и киберпространстве для того, чтобы там тоже действовали международное право и договоренность. Нас не слышит коллективный Запад».

Лукьянов согласился с недавним высказыванием главы МИД Беларуси Владимира Макея о том, что санкции вводят для того, чтобы привести к голодным бунтам.

«Вот и вся идеология этих санкций, и они по определению международного права и практики незаконны», – убежден дипломат.

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Теги: Минск
 
 
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Об этом в ходе пресс-конференции заявил посол России в Минске Евгений Лукьянов. Он обратил внимание, что санкции намеренно вводятся в отношении тех белорусских...
 
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