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Сорвал погон и укусил за ногу: минчанина задержали за насилием над милиционером

10.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сорвал погон и укусил за ногу: минчанина задержали за насилием над милиционером

Жителя Минска задержали за насилие над милиционером. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел вечером 7 июня на ул. Уборевича. Патрульный обратил внимание на 29-летнего мужчину, пившего вино прямо во дворе многоэтажки. На заявление милиционера о необходимости проследовать в отдел милиции для проведения разбирательства мужчина ответил агрессией. Он схватил милиционера за форму, укусил за голень, сорвал погон, персональный видеорегистратор, а также оторвал воротник кителя.

В итоге нападавший все же был задержан. Медицинское освидетельствование показало в его крови 2,2 промилле алкоголя. Теперь ему грозит уголовная ответственность за нападения на сотрудника органов внутренних дел.

Известно, что ранее фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков и неповиновение должностному лицу.


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Теги: Минск
 
 
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Жителя Минска задержали за насилие над милиционером. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова. Инцидент произошел вечером 7 июня на ул....
 
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