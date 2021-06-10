Сорвал погон и укусил за ногу: минчанина задержали за насилием над милиционером

Источник материала: ОНТ

Жителя Минска задержали за насилие над милиционером. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Инцидент произошел вечером 7 июня на ул. Уборевича. Патрульный обратил внимание на 29-летнего мужчину, пившего вино прямо во дворе многоэтажки. На заявление милиционера о необходимости проследовать в отдел милиции для проведения разбирательства мужчина ответил агрессией. Он схватил милиционера за форму, укусил за голень, сорвал погон, персональный видеорегистратор, а также оторвал воротник кителя.

В итоге нападавший все же был задержан. Медицинское освидетельствование показало в его крови 2,2 промилле алкоголя. Теперь ему грозит уголовная ответственность за нападения на сотрудника органов внутренних дел.

Известно, что ранее фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков и неповиновение должностному лицу.





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