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Как коты наводят суету: 7 фотографий, которые вызовут у вас приступ безудержного смеха
Источник материала: ОНТ
Порой даже самые милые коты могут натворить таких дел, от которых хозяева схватятся за голову. Делают это питомцы не со зла, хотя может показаться, что все совсем наоборот. Посмотрите, на какие шалости способны эти очаровательные создания!
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Порой даже самые милые коты могут натворить таких дел, от которых хозяева схватятся за голову. Делают это питомцы не со зла, хотя может показаться, что все совсем...
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