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В Палате представителей обсудили новые подходы и механизмы в системе образования
Источник материала: ОНТ
Внедрение новых подходов и механизмов в систему национального образования – обсуждали сегодня в Палате представителей. Там прошли парламентские слушания.
Интеграция в мировое пространство, развитие информационных инструментов в учебе и стимулирование педагогических работников – большой разговор парламентариев, представителей профильного министерства, госорганов, педагогов, общественных деятелей состоялся в Овальном зале. Одним из новшеств станет изучение студентами вузов истории белорусской государственности.
Также министерство образования выступило с инициативой включить экзамен по истории Беларуси в список обязательных при поступлении вузы. Парламентарии – это предложение поддержали.
Обсудили также дошкольное образование. Приоритет в развитии – создание равных возможностей для детей, а также строительство учреждений в шаговой доступности.
Сегодня уже в стране работает система электронной регистрации для тех, кто нуждается в местах в детских садах.
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Внедрение новых подходов и механизмов в систему национального образования – обсуждали сегодня в Палате представителей. Там прошли парламентские слушания....
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