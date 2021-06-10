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В Палате представителей обсудили новые подходы и механизмы в системе образования

10.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Палате представителей обсудили новые подходы и механизмы в системе образования

Внедрение новых подходов и механизмов в систему национального образования – обсуждали сегодня в Палате представителей. Там прошли парламентские слушания.

Интеграция в мировое пространство, развитие информационных инструментов в учебе и стимулирование педагогических работников – большой разговор парламентариев, представителей профильного министерства, госорганов, педагогов, общественных деятелей состоялся в Овальном зале. Одним из новшеств станет изучение студентами вузов истории белорусской государственности.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: «У нас только по школам порядка 200 поисковых отрядов создано, которые занимаются конкретным регионом, устанавливают конкретно имена бойцов погибших в ВОВ. Разработана учебное пособие, мы его переиздали в прошлом году "ВОВ в контексте Второй мировой". Это достаточно полный объем материалов по истории ВОВ. И он может использоваться на различных уроках».

Также министерство образования выступило с инициативой включить экзамен по истории Беларуси в список обязательных при поступлении вузы. Парламентарии – это предложение поддержали.

Игорь Марзалюк, депутат палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Это будет честно, правильно, достойно. Люди, которые смутно знают, путают столетия и не знают элементарных вещей, не узнают в лицо Янку Купалу, Якуба Коласа или Максима Богдановича. Люди, которые путают XX столетие с XV. Когда мы знаем свою историческую традицию, то мы начинаем себя уважать».

Обсудили также дошкольное образование. Приоритет в развитии – создание равных возможностей для детей, а также строительство учреждений в шаговой доступности.

Сегодня уже в стране работает система электронной регистрации для тех, кто нуждается в местах в детских садах. 

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Внедрение новых подходов и механизмов в систему национального образования – обсуждали сегодня в Палате представителей. Там прошли парламентские слушания....
 
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