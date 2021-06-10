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Когда откроют наземную границу между Россией и Беларусью? Ответил посол
Источник материала: ОНТ
Россия пока не планирует отменять ограничение на въезд наземным транспортом из Беларуси. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов,
Возобновление наземного сообщения напрямую зависит от эпидемиологической обстановки, которая на данный момент недостаточно благоприятная.
По словам посла, отмена постановления российского правительства, которое разрешает пересечение границы только в конкретных случаях, пока не планируется.
Евгений Лукьянов также напомнил, что открытие границ обсуждалось на недавней встрече премьер-министров двух стран в Минске. Михаил Мишустин заявил, что решение о послаблениях зависит от главного государственного санитарного врача России. При этом посол отметил, что улучшилось железнодорожное сообщение.
Фото: БЕЛТА
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Россия пока не планирует отменять ограничение на въезд наземным транспортом из Беларуси. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси...
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