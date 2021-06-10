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Когда откроют наземную границу между Россией и Беларусью? Ответил посол

10.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Когда откроют наземную границу между Россией и Беларусью? Ответил посол

Россия пока не планирует отменять ограничение на въезд наземным транспортом из Беларуси. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси Евгений Лукьянов, передает БЕЛТА.

Возобновление наземного сообщения напрямую зависит от эпидемиологической обстановки, которая на данный момент недостаточно благоприятная.

По словам посла, отмена постановления российского правительства, которое разрешает пересечение границы только в конкретных случаях, пока не планируется.

Евгений Лукьянов также напомнил, что открытие границ обсуждалось на недавней встрече премьер-министров двух стран в Минске. Михаил Мишустин заявил, что решение о послаблениях зависит от главного государственного санитарного врача России. При этом посол отметил, что улучшилось железнодорожное сообщение.

Фото: БЕЛТА

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Теги: Минск
 
 
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Россия пока не планирует отменять ограничение на въезд наземным транспортом из Беларуси. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол России в Беларуси...
 
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