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В Минске стартовал городской этап соревнований по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч»

10.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске стартовал городской этап соревнований по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч»

Кто сказал, что современные дети постоянно сидят в гаджетах? Есть, конечно, и такие. Но полно и других примеров. К слову, сейчас в Минске проходит городской этап республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба.


На полях футбольного клуба «Минск» развернулись нешуточные баталии – в эти дни здесь проходят соревнования по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч». Очередная пара соперников – Ленинский и Центральный районы столицы. Один из самых ярких игроков команды Центрального района – Богдан Грунович. В свои 15 юный спортсмен может похвастаться трюками, которые не под силу даже взрослым.

Богдан Грунович, игрок команды Центрального района г. Минска«Игры были очень сложные. Голов было много. В игре забил очень крутой гол, через себя, получил крутые эмоции».

В матче победу одержала команда из Центрального района столицы – уверенно обыграли команду «ленинцев» со счётом 8:2. Так победители завоевали путевку в финал.

Роман Кудель, игрок команды Центрального района г. Минска«Когда забиваем гол, очень радостные эмоции, хочется играть дальше и дальше и забивать больше и больше голов».

Захар Кухарёнок, игрок команды Центрального района г. Минска«Когда пришли на это поле, было страшно, как и в прошлые разы. Каждый день тренировались, по два часа. Было сложно относительно, но готовы были».

Игорь Юртов, тренер команды Центрального района г. Минска«Защита немножко слабая, надо будет готовиться, подтянуть. Полузащита, нападение  очень хорошо сыграли. Доволен. Много результата, много забили голов. Доволен игрой, в общем».

В турнире участвуют только непрофессиональные команды, игроки, которые не занимаются в специализированных футбольных школах. И эти соревнования – отличная возможность для юных спортсменов повысить свое мастерство в поединках со сверстниками из всех уголков страны. К слову, сейчас матчи параллельно идут сразу в нескольких городах.

Юрий Пушин, главный специалист Президентского спортивного клуба«В настоящее время завершены отбор и финал в Могилеве, определены участники республиканского финала, также сыграна одна возрастная группа в Гродненской области. На этой неделе соревнования идут в Минске и Дятлово».

История турнира «Кожаный мяч» насчитывает уже более полувека. Еще в Советском Союзе был создан одноименный клуб, в который тут же захотели вступить сотни тысяч юных спортсменов из всех республик. В дебютном розыгрыше турнира в 1964 году участвовало более 50 тысяч команд. После распада Союза соревнования в нашей стране начали проходить с 1997 года. Президент Александр Лукашенко дал поручение Министерству спорта и туризма и Министерству образования о возрождении данного проекта. С 2007 года турнир проходит под патронатом Президентского спортивного клуба, и с тех пор его популярность только растет.

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Теги: Минск, Могилев
 
 
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Кто сказал, что современные дети постоянно сидят в гаджетах? Есть, конечно, и такие. Но полно и других примеров. К слову, сейчас в Минске проходит городской этап...
 
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