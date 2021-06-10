|
В Минске стартовал городской этап соревнований по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч»
Источник материала: ОНТ
Кто сказал, что современные дети постоянно сидят в гаджетах? Есть, конечно, и такие. Но полно и других примеров. К слову, сейчас в Минске проходит городской этап республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба.
На полях футбольного клуба «Минск» развернулись нешуточные баталии – в эти дни здесь проходят соревнования по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч». Очередная пара соперников – Ленинский и Центральный районы столицы. Один из самых ярких игроков команды Центрального района – Богдан Грунович. В свои 15 юный спортсмен может похвастаться трюками, которые не под силу даже взрослым.
В матче победу одержала команда из Центрального района столицы – уверенно обыграли команду «ленинцев» со счётом 8:2. Так победители завоевали путевку в финал.
В турнире участвуют только непрофессиональные команды, игроки, которые не занимаются в специализированных футбольных школах. И эти соревнования – отличная возможность для юных спортсменов повысить свое мастерство в поединках со сверстниками из всех уголков страны. К слову, сейчас матчи параллельно идут сразу в нескольких городах.
История турнира «Кожаный мяч» насчитывает уже более полувека. Еще в Советском Союзе был создан одноименный клуб, в который тут же захотели вступить сотни тысяч юных спортсменов из всех республик. В дебютном розыгрыше турнира в 1964 году участвовало более 50 тысяч команд. После распада Союза соревнования в нашей стране начали проходить с 1997 года. Президент Александр Лукашенко дал поручение Министерству спорта и туризма и Министерству образования о возрождении данного проекта. С 2007 года турнир проходит под патронатом Президентского спортивного клуба, и с тех пор его популярность только растет.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кто сказал, что современные дети постоянно сидят в гаджетах? Есть, конечно, и такие. Но полно и других примеров. К слову, сейчас в Минске проходит городской этап...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)