В Минске стартовал городской этап соревнований по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч»

Источник материала: ОНТ

Кто сказал, что современные дети постоянно сидят в гаджетах? Есть, конечно, и такие. Но полно и других примеров. К слову, сейчас в Минске проходит городской этап республиканских соревнований среди детей и подростков по футболу «Кожаный мяч» на призы Президентского спортивного клуба.





На полях футбольного клуба «Минск» развернулись нешуточные баталии – в эти дни здесь проходят соревнования по футболу среди детей и подростков «Кожаный мяч». Очередная пара соперников – Ленинский и Центральный районы столицы. Один из самых ярких игроков команды Центрального района – Богдан Грунович. В свои 15 юный спортсмен может похвастаться трюками, которые не под силу даже взрослым.

Богдан Грунович, игрок команды Центрального района г. Минска: «Игры были очень сложные. Голов было много. В игре забил очень крутой гол, через себя, получил крутые эмоции».

В матче победу одержала команда из Центрального района столицы – уверенно обыграли команду «ленинцев» со счётом 8:2. Так победители завоевали путевку в финал.

Роман Кудель, игрок команды Центрального района г. Минска: «Когда забиваем гол, очень радостные эмоции, хочется играть дальше и дальше и забивать больше и больше голов».

Захар Кухарёнок, игрок команды Центрального района г. Минска: «Когда пришли на это поле, было страшно, как и в прошлые разы. Каждый день тренировались, по два часа. Было сложно относительно, но готовы были».

Игорь Юртов, тренер команды Центрального района г. Минска: «Защита немножко слабая, надо будет готовиться, подтянуть. Полузащита, нападение – очень хорошо сыграли. Доволен. Много результата, много забили голов. Доволен игрой, в общем».

В турнире участвуют только непрофессиональные команды, игроки, которые не занимаются в специализированных футбольных школах. И эти соревнования – отличная возможность для юных спортсменов повысить свое мастерство в поединках со сверстниками из всех уголков страны. К слову, сейчас матчи параллельно идут сразу в нескольких городах.

Юрий Пушин, главный специалист Президентского спортивного клуба: «В настоящее время завершены отбор и финал в Могилеве, определены участники республиканского финала, также сыграна одна возрастная группа в Гродненской области. На этой неделе соревнования идут в Минске и Дятлово».

История турнира «Кожаный мяч» насчитывает уже более полувека. Еще в Советском Союзе был создан одноименный клуб, в который тут же захотели вступить сотни тысяч юных спортсменов из всех республик. В дебютном розыгрыше турнира в 1964 году участвовало более 50 тысяч команд. После распада Союза соревнования в нашей стране начали проходить с 1997 года. Президент Александр Лукашенко дал поручение Министерству спорта и туризма и Министерству образования о возрождении данного проекта. С 2007 года турнир проходит под патронатом Президентского спортивного клуба, и с тех пор его популярность только растет.

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