National Geographic признало существование на Земле пятого океана

Источник материала: ОНТ

Национальное географическое общество признало существование на Земле пятого океана. Об этом сообщается на сайте National Geographic.

Речь идет о Южном океане – споры о его выделении продолжались долгие годы. По существу, он является продолжением Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Однако специалисты пришли к выводу о том, что окружающие Антарктиду воды все же имеют свои особенности, позволяющие выделить их в качестве отдельного океана.

Это значит, все воды от побережья Антарктиды до 60° южной широты будут считаться отдельным океаном. Исключение составят пролив Дрейка и море Шотландии, которые продолжат считаться частями Атлантического океана.

Фото: Freepik

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