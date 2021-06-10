|
National Geographic признало существование на Земле пятого океана
Источник материала: ОНТ
Национальное географическое общество признало существование на Земле пятого океана. Об этом
Речь идет о Южном океане – споры о его выделении продолжались долгие годы. По существу, он является продолжением Тихого, Индийского и Атлантического океанов. Однако специалисты пришли к выводу о том, что окружающие Антарктиду воды все же имеют свои особенности, позволяющие выделить их в качестве отдельного океана.
Это значит, все воды от побережья Антарктиды до 60° южной широты будут считаться отдельным океаном. Исключение составят пролив Дрейка и море Шотландии, которые продолжат считаться частями Атлантического океана.
Фото: Freepik
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Национальное географическое общество признало существование на Земле пятого океана. Об этом сообщается на сайте National Geographic. Речь идет о Южном океане – споры о...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)