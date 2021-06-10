Как яичница действует на организм человека? Это точно вас удивит!

Источник материала: ОНТ

Самое популярное блюдо на завтрак – яичница. Мало, кто задумывается о ее пользе. Готовится быстро, вкусная, да и хватит на этом. Однако вас ждет приятное удивление.

Ученые из Кембриджского университета провели исследование и сделали вывод, что ни привычная чашечка кофе, ни суперуглеводы на завтрак не дадут вам столько энергии, как обычная яичница или вареные яйца от своих курочек.



Фото: zen.yandex.ru

Британские исследователи долго изучали белок яйца и его влияние на общее состояние организма. Оказалось, что протеины из яйца помогают выработке в организме человека вещества под названием орексин. Это нейромедиатор, который создает ощущение бодрости благодаря тому, что пища быстро перерабатывается в энергию.

Но это еще не все. Выяснилось, что при поглощении яичного белка, калории сжигаются намного быстрее, а организм получает питательные вещества и энергию. Чувство насыщения от такого завтрака способствует продолжительному состоянию бодрости и концентрации внимания.



Фото: infonews.org.ua

Ученые также доказали, что яйца не являются «тяжелой» пищей. Холестерин, который присутствует в яичнице, имеет способность не откладываться на стенках сосудов, а значит, не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

А что, если есть яйца на ужин?



Фото: netolkoeda.com

Вы не поверите, но яйца и здесь показали себя с лучшей стороны. Оказывается, что обычный ужин, состоящий из яиц, помогает вырабатывать мелатонин. Благодаря мелатонину организм человека чувствует сонливость в нужные часы – после наступления темноты. Употребляя яйца на ужин, вы обретете здоровый сон.



Фото: inlinen.ru

Помимо этих волшебных свойств яйца предупреждают набор веса, помогают замедлить процесс старения, а также снизить уровень стресса. Но не переусердствуйте. Для воплощения этих чудесных свойств яиц достаточно всего две штуки в день.

По материалам сайтов elle.ua, vkusnosti.wordpress

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