ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как яичница действует на организм человека? Это точно вас удивит!

10.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как яичница действует на организм человека? Это точно вас удивит!

Самое популярное блюдо на завтрак – яичница. Мало, кто задумывается о ее пользе. Готовится быстро, вкусная, да и хватит на этом. Однако вас ждет приятное удивление.

Ученые из Кембриджского университета провели исследование и сделали вывод, что ни привычная чашечка кофе, ни суперуглеводы на завтрак не дадут вам столько энергии, как обычная яичница или вареные яйца от своих курочек.


Фото: zen.yandex.ru

Британские исследователи долго изучали белок яйца и его влияние на общее состояние организма. Оказалось, что протеины из яйца помогают выработке в организме человека вещества под названием орексин. Это нейромедиатор, который создает ощущение бодрости благодаря тому, что пища быстро перерабатывается в энергию.

Но это еще не все. Выяснилось, что при поглощении яичного белка, калории сжигаются намного быстрее, а организм получает питательные вещества и энергию. Чувство насыщения от такого завтрака способствует продолжительному состоянию бодрости и концентрации внимания.


Фото: infonews.org.ua

Ученые также доказали, что яйца не являются «тяжелой» пищей. Холестерин, который присутствует в яичнице, имеет способность не откладываться на стенках сосудов, а значит, не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

А что, если есть яйца на ужин?


Фото: netolkoeda.com

Вы не поверите, но яйца и здесь показали себя с лучшей стороны. Оказывается, что обычный ужин, состоящий из яиц, помогает вырабатывать мелатонин. Благодаря мелатонину организм человека чувствует сонливость в нужные часы – после наступления темноты. Употребляя яйца на ужин, вы обретете здоровый сон.


Фото: inlinen.ru

Помимо этих волшебных свойств яйца предупреждают набор веса, помогают замедлить процесс старения, а также снизить уровень стресса. Но не переусердствуйте. Для воплощения этих чудесных свойств яиц достаточно всего две штуки в день.

 

По материалам сайтов elle.ua, vkusnosti.wordpress

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Самое популярное блюдо на завтрак – яичница. Мало, кто задумывается о ее пользе. Готовится быстро, вкусная, да и хватит на этом. Однако вас ждет приятное удивление....
 
Новости дня
Новости разные
 
России и Беларуси предстоит согласовать последнюю «дорожную карту»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by