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Как яичница действует на организм человека? Это точно вас удивит!
Источник материала: ОНТ
Самое популярное блюдо на завтрак – яичница. Мало, кто задумывается о ее пользе. Готовится быстро, вкусная, да и хватит на этом. Однако вас ждет приятное удивление.
Ученые из Кембриджского университета провели исследование и сделали вывод, что ни привычная чашечка кофе, ни суперуглеводы на завтрак не дадут вам столько энергии, как обычная яичница или вареные яйца от своих курочек.
Британские исследователи долго изучали белок яйца и его влияние на общее состояние организма. Оказалось, что протеины из яйца помогают выработке в организме человека вещества под названием орексин. Это нейромедиатор, который создает ощущение бодрости благодаря тому, что пища быстро перерабатывается в энергию.
Но это еще не все. Выяснилось, что при поглощении яичного белка, калории сжигаются намного быстрее, а организм получает питательные вещества и энергию. Чувство насыщения от такого завтрака способствует продолжительному состоянию бодрости и концентрации внимания.
Ученые также доказали, что яйца не являются «тяжелой» пищей. Холестерин, который присутствует в яичнице, имеет способность не откладываться на стенках сосудов, а значит, не повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
А что, если есть яйца на ужин?
Вы не поверите, но яйца и здесь показали себя с лучшей стороны. Оказывается, что обычный ужин, состоящий из яиц, помогает вырабатывать мелатонин. Благодаря мелатонину организм человека чувствует сонливость в нужные часы – после наступления темноты. Употребляя яйца на ужин, вы обретете здоровый сон.
Помимо этих волшебных свойств яйца предупреждают набор веса, помогают замедлить процесс старения, а также снизить уровень стресса. Но не переусердствуйте. Для воплощения этих чудесных свойств яиц достаточно всего две штуки в день.
По материалам сайтов elle.ua, vkusnosti.wordpress
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Самое популярное блюдо на завтрак – яичница. Мало, кто задумывается о ее пользе. Готовится быстро, вкусная, да и хватит на этом. Однако вас ждет приятное удивление....
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