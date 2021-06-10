ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Продукты, которые окрашивают зубную эмаль. Сохраняйте список!

10.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Продукты, которые окрашивают зубную эмаль. Сохраняйте список!

Некоторые продукты могут вызывать потемнение эмали зубов, рассказала стоматолог-пародонтолог Дарья Шикина «Москве 24» .

Главный «враг» зубной эмали – пища, которая содержит хромогены и танины. Они имеют красящую способность, а в твердую ткань зубов попадают благодаря кислотам.

Стоматолог перечислила напитки, которые могут вызывать потемнение эмали. Среди них – красное и белое вина. Поэтому лучше проглатывать их сразу, а не держать во рту долго. 


Кофе и чай также обладают красящими свойствами. В такие напитки лучше добавлять молоко. Соки из фруктов, зеленые смузи и газированные напитки стоит пить через трубочку.


Эмаль могут окрашивать ягоды, фрукты и овощи. Среди них – ежевика, черная смородина, черника, клубника, малина, виноград, гранат, цитрусовые и тропические плоды; морковь, свекла, помидоры. Соевый соус, карри и куркума также приводят к потемнению эмали, отметила врач. 


Чтобы цвет зубов не пострадал, после употребления перечисленных напитков и продуктов Дарья Шикина советует ополаскивать рот водой. Также можно использовать жевательную резинку – но не более 15 минут.

ФОТО: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Некоторые продукты могут вызывать потемнение эмали зубов, рассказала стоматолог-пародонтолог Дарья Шикина «Москве 24» . Главный «враг» зубной эмали – пища,...
 
Новости дня
Новости разные
 
России и Беларуси предстоит согласовать последнюю «дорожную карту»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by