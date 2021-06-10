Продукты, которые окрашивают зубную эмаль. Сохраняйте список!

Источник материала: ОНТ

Некоторые продукты могут вызывать потемнение эмали зубов, рассказала стоматолог-пародонтолог Дарья Шикина «Москве 24» .

Главный «враг» зубной эмали – пища, которая содержит хромогены и танины. Они имеют красящую способность, а в твердую ткань зубов попадают благодаря кислотам.

Стоматолог перечислила напитки, которые могут вызывать потемнение эмали. Среди них – красное и белое вина. Поэтому лучше проглатывать их сразу, а не держать во рту долго.





Кофе и чай также обладают красящими свойствами. В такие напитки лучше добавлять молоко. Соки из фруктов, зеленые смузи и газированные напитки стоит пить через трубочку.





Эмаль могут окрашивать ягоды, фрукты и овощи. Среди них – ежевика, черная смородина, черника, клубника, малина, виноград, гранат, цитрусовые и тропические плоды; морковь, свекла, помидоры. Соевый соус, карри и куркума также приводят к потемнению эмали, отметила врач.





Чтобы цвет зубов не пострадал, после употребления перечисленных напитков и продуктов Дарья Шикина советует ополаскивать рот водой. Также можно использовать жевательную резинку – но не более 15 минут.

ФОТО: pixabay

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