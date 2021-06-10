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Страшная авария под Мостами: погибли две девочки

10.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Страшная авария под Мостами: погибли две девочки

Автомобиль Renault врезался в дерево в Гродненской области под городом Мосты. В аварии погибли две девочки. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в Telegram.

ДТП произошло около 11:00 на трассе Р142 возле деревни Большие Озерки. По предварительным данным, 58-летний водитель не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

На заднем сидении находились девочки 12 и 13 лет. При этом они были пристегнуты ремнями безопасности. Водитель и 57-летняя пассажирка с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу.

На месте происшествия работают службы МЧС, ГАИ, а также следователи и эксперты. Устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.

Фото: скриншот из видео МВД

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Автомобиль Renault врезался в дерево в Гродненской области под городом Мосты. В аварии погибли две девочки. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова в...
 
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