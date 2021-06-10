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«Яша, слезай!»: смешной разговор хозяина с котом попал на видео и рассмешил всех
Источник материала: ОНТ
В Сети набирает популярность видео, на котором парень разговаривает со своим непослушным котом.
На кадрах питомец по кличке Яша сидит на плите и дает понять хозяину, что не собирается оттуда слезать. Парень начинает уговаривать кота покинуть плиту, приводя аргумент, что кормил его уже дважды за день. Яша в ответ только отрывисто мяукает и продолжает оставаться на месте. В конце видео парень подходит к плите с намерением снять непослушного питомца.
Видео набрало свыше 260 тысяч просмотров и сотни комментариев,
«Сразу видно, что Яша очень уважает хозяина. Даже с места не сдвинулся», «Мне кажется, Яша перешел на питание пять раз в день, а хозяин почему-то этого не понял», «Парень так уверен, что это он хозяин кота… Наивный», – написали в комментариях.
ФОТО: скриншот из видео
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В Сети набирает популярность видео, на котором парень разговаривает со своим непослушным котом. На кадрах питомец по кличке Яша сидит на плите и дает понять...
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