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«Яша, слезай!»: смешной разговор хозяина с котом попал на видео и рассмешил всех

10.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Яша, слезай!»: смешной разговор хозяина с котом попал на видео и рассмешил всех

В Сети набирает популярность видео, на котором парень разговаривает со своим непослушным котом.

На кадрах питомец по кличке Яша сидит на плите и дает понять хозяину, что не собирается оттуда слезать. Парень начинает уговаривать кота покинуть плиту, приводя аргумент, что кормил его уже дважды за день. Яша в ответ только отрывисто мяукает и продолжает оставаться на месте. В конце видео парень подходит к плите с намерением снять непослушного питомца. 

Видео набрало свыше 260 тысяч просмотров и сотни комментариев, пишет «Ридус». 

«Сразу видно, что Яша очень уважает хозяина. Даже с места не сдвинулся», «Мне кажется, Яша перешел на питание пять раз в день, а хозяин почему-то этого не понял», «Парень так уверен, что это он хозяин кота… Наивный», – написали в комментариях. 

ФОТО: скриншот из видео

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В Сети набирает популярность видео, на котором парень разговаривает со своим непослушным котом. На кадрах питомец по кличке Яша сидит на плите и дает понять...
 
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