Пассажир упал на рельсы на станции метро «Петровщина»

Источник материала: ОНТ

На станции Минского метрополитена «Петровщина» на пути упал пассажир. Об этом сообщает пресс-служба метро.

Инцидент произошел 10 июня в 12:24. Спустя минуту после падения с контактного рельса было снято напряжение. Самого пассажира вывели на платформу через торцевую клетку. А уже к 12:31 на рельс вновь было подано напряжение.

В результате инцидента была произведена диспетчерская регулировка движения поездов.

Фото: БЕЛТА

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