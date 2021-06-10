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Пассажир упал на рельсы на станции метро «Петровщина»

10.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пассажир упал на рельсы на станции метро «Петровщина»

На станции Минского метрополитена «Петровщина» на пути упал пассажир. Об этом сообщает пресс-служба метро.

Инцидент произошел 10 июня в 12:24. Спустя минуту после падения с контактного рельса было снято напряжение. Самого пассажира вывели на платформу через торцевую клетку. А уже к 12:31 на рельс вновь было подано напряжение.

В результате инцидента была произведена диспетчерская регулировка движения поездов. 

Фото: БЕЛТА

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На станции Минского метрополитена «Петровщина» на пути упал пассажир. Об этом сообщает пресс-служба метро. Инцидент произошел 10 июня в 12:24. Спустя минуту после...
 
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