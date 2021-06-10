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Пассажир упал на рельсы на станции метро «Петровщина»
Источник материала: ОНТ
На станции Минского метрополитена «Петровщина» на пути упал пассажир. Об этом
Инцидент произошел 10 июня в 12:24. Спустя минуту после падения с контактного рельса было снято напряжение. Самого пассажира вывели на платформу через торцевую клетку. А уже к 12:31 на рельс вновь было подано напряжение.
В результате инцидента была произведена диспетчерская регулировка движения поездов.
Фото: БЕЛТА
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На станции Минского метрополитена «Петровщина» на пути упал пассажир. Об этом сообщает пресс-служба метро. Инцидент произошел 10 июня в 12:24. Спустя минуту после...
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