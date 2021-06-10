Эндокринолог рассказала, кому нельзя есть абрикосы. А вы есть в этом списке?

Источник материала: ОНТ

Сколько абрикосов можно съедать в день и кому лучше отказаться от этого продукта, РИА «Новости» рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова.

Поскольку в абрикосах есть яблочная и лимонная кислоты, плоды могут вызвать изжогу и раздражать слизистую. Также врач отметила, что если съесть много абрикосов, даже у здорового человека может возникнуть брожение или диарея. В день можно употреблять не более 200-300 граммов абрикосов. Смешивать их с другими фруктами и ягодами не рекомендуется.

ФОТО: pixabay









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