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Эндокринолог рассказала, кому нельзя есть абрикосы. А вы есть в этом списке?

10.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Эндокринолог рассказала, кому нельзя есть абрикосы. А вы есть в этом списке?

Сколько абрикосов можно съедать в день и кому лучше отказаться от этого продукта, РИА «Новости» рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова.

Поскольку в абрикосах есть яблочная и лимонная кислоты, плоды могут вызвать изжогу и раздражать слизистую. Также врач отметила, что если съесть много абрикосов, даже у здорового человека может возникнуть брожение или диарея. В день можно употреблять не более 200-300 граммов абрикосов. Смешивать их с другими фруктами и ягодами не рекомендуется. 

ФОТО: pixabay



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Сколько абрикосов можно съедать в день и кому лучше отказаться от этого продукта, РИА «Новости» рассказала эндокринолог и диетолог Татьяна Бочарова. Поскольку в...
 
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