Женская сборная Беларуси по баскетболу проиграла команде России в товарищеском матче

Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по баскетболу в эти минуты проводит второй товарищеский матч против россиянок в рамках подготовки к чемпионату Европы.

Накануне наша команда уступила в упорном матче со счетом – 67:70. А самой результативной у белорусок стала Мария Попова, набравшая 21 очко.

В составе белорусской сборной под руководством Натальи Трофимовой сегодня играют 13 баскетболисток.

Наши девушки с 17 по 27 июня выступят на чемпионате Европы в одной группе с командами Испании, Швеции и Словакии.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram