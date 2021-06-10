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Женская сборная Беларуси по баскетболу проиграла команде России в товарищеском матче

10.06.2021 16:39 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Женская сборная Беларуси по баскетболу проиграла команде России в товарищеском матче

Женская сборная Беларуси по баскетболу в эти минуты проводит второй товарищеский матч против россиянок в рамках подготовки к чемпионату Европы.

Накануне наша команда уступила в упорном матче со счетом – 67:70. А самой результативной у белорусок стала Мария Попова, набравшая 21 очко.

В составе белорусской сборной под руководством Натальи Трофимовой сегодня играют 13 баскетболисток.

Наши девушки с 17 по 27 июня выступят на чемпионате Европы в одной группе с командами Испании, Швеции и Словакии.

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Женская сборная Беларуси по баскетболу в эти минуты проводит второй товарищеский матч против россиянок в рамках подготовки к чемпионату Европы. Накануне наша...
 
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