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Женская сборная Беларуси по баскетболу проиграла команде России в товарищеском матче
Источник материала: ОНТ
Женская сборная Беларуси по баскетболу в эти минуты проводит второй товарищеский матч против россиянок в рамках подготовки к чемпионату Европы.
Накануне наша команда уступила в упорном матче со счетом – 67:70. А самой результативной у белорусок стала Мария Попова, набравшая 21 очко.
В составе белорусской сборной под руководством Натальи Трофимовой сегодня играют 13 баскетболисток.
Наши девушки с 17 по 27 июня выступят на чемпионате Европы в одной группе с командами Испании, Швеции и Словакии.
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Женская сборная Беларуси по баскетболу в эти минуты проводит второй товарищеский матч против россиянок в рамках подготовки к чемпионату Европы. Накануне наша...
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