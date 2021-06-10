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Великая белорусская депрессия. Как пережить этот ад? Инструкция из трех шагов
Источник материала: Навiны
О «трехходовочке», которая не даст сойти с ума, для Naviny.by рассказал психотерапевт Андрей Бутько. Чтобы вынести эту угнетающую белорусскую реальность, у нас есть всё, считает эксперт, кроме одного — навыка осознавать и переживать тяжелые эмоции. Но этому можно научиться...
Эта статья не является самостоятельной публикацией, а идет в связке с предыдущей. Начните
Из-за политической ситуации психологическое состояние белорусского общества в целом можно описать как депрессию. В нас взорвался коктейль из тяжелых эмоций: злость, ярость, тревога, страх, разочарование плюс чувство бессилия и безысходности.
Любые сильные эмоции парализуют, не говоря уже о таких тяжелых. Стало больно жить — и ты замираешь, замораживаешься, жизнь останавливается. Энергия и силы уходят на сдерживание тяжелых эмоций, на обеспечение психологических защит. Невозможно не то что протестовать, а жить обычной жизнью, выполнять бытовые функции.
Я уже не вывожу. Симптомы
Андрей Бутько с августа 2020 года работает с людьми, пострадавшими от физического и психологического насилия. Он признается, что за двадцать лет практики впервые столкнулся с проблемой потери чувства базовой безопасности в таком широком масштабе. В обществе царит ощущение страха, тревоги и безысходности. Это закономерная реакция на происходящие в стране события.
Следующим этапом после переживания страха, бессилия должно идти принятие ситуации и нахождение в ней позитивного смысла, причин для благодарности — это классическая схема проживания депрессии. Пройдя этап благодарности, человек может вернуться к нормальной жизни, адаптировавшись к новым условиям окружающей среды.
Однако процесс проживания сложной ситуации часто тормозится, если человек не осознает, не признает свои эмоции и чувства, желая сохранить иллюзию старого миропорядка, самоощущения или контроля.
При этом сам человек страдает, не живет нормальной жизнью, а организм подает сигналы бедствия через перемены в поведении. Проверьте, есть ли у вас такие симптомы.
Поведенческой реакцией на стресс являются:
Эти изменения в поведении запускает желание избавиться от тревоги и страха. Скроллинг новостных лент с информацией о задержаниях, о применении силы, обысках только усиливает их. Особенно если это касается знакомых и близких. Это триггеры, запускающие тревогу и страх: со мной может произойти то же самое.
Наиболее ярко симптомы проявляются у тех, кого уже задерживали, уже обыскивали… Этот страх со временем может затухать, но как только что-то подобное произойдет с кем-то из вашего круга, страх появляется снова.
Психотерапевт Андрей Бутько приводит пример из практики: человек приходит и говорит, что его начальника вызвали на допрос. А начальник — он же учредитель, тот, кто финансирует предприятие. И по цепочке запускается страх потерять работу и источник средств к существованию, страх потерять карьеру. И этот страх мерцает: появляется и исчезает, появляется снова и снова исчезает.
Что с этим делать? Психотерапевт делится подробной инструкцией по базовому выживанию (далее рассказ от первого лица).
Кажется, что все в порядке, но...
Негативные последствия наступают тогда, когда состояние не осознается. Любая эмоция, достигая определенной интенсивности, начинает мешать жить. Если постоянно живешь в напряжении, оно съедает жизненный ресурс.
Едешь за рулем и понимаешь, что трудно концентрироваться на полосе движения, видеть сигналы светофора, пешеходов. Потому что чувство напряжения и страха присутствуют в фоне и оттягивает на себя энергию и внимание, жизненный ресурс.
Это как если бы ты шел, а рядом с тобой все время следовал человек с дубинкой, который может в любой момент тебя стукнуть. И ты идешь и все время посматриваешь: пора ли уворачиваться?
Одна крайность — страх совсем не осознается: человек испытывает напряжение, хочется выпить вина, кто-то начинает есть сладости и т.п. (смотрите симптомы выше). Но человеку не понятно, откуда это напряжение идет.
А есть ситуации, когда осознаешь, откуда эта тревога и страх идут: прочитал, что произвели обыск, изъяли ноутбук, планшет, телефон, деньги и не отдают, нет информации, объясняющей произошедшее.
Если вы замечаете эту тревогу и страх, осознаете их, то это хорошо. Осознавая какое-то негативное чувство, люди обычно пытаются это чувство или сбросить, то есть уменьшить, или пытаются это чувство реализовать.
Что делать со страхом, злостью и бессилием?
Рядом со страхом всегда стоит злость (“я хочу преодолеть эту ситуацию”), которая направлена на того, кто является источником насилия. А рядом со злостью часто стоит бессилие: ситуация может быть нерешаема, и я четко осознаю ограниченность своих сил.
Допустим, я не могу законным способом защитить себя, я не могу законным способом наказать применивших насилие... И тогда после злости я переживаю, что восстановить справедливость — это за пределами моих возможностей, как следствие переживаю бессилие.
1. Найдите, с кем — «А давай бояться вместе»
Переживание является основным способом совладания с ситуацией, ее переработки. И здоровый способ это сделать — поделиться гнетущим чувством, поговорить с человеком, которому доверяешь.
Само по себе переживание не может развернуться внутри одного человека. Для переживания нужны как минимум двое. Мы так биологически устроены: эмоции нам нужны для коммуникации с другим человеком. Само их предназначение — в коммуникации. Они мне лично не нужны. Важно найти того, кто был бы готов со мной эту эмоцию разделять.
Важно переживать злость и бессилие вместе с кем-то, кто находится в такой же ситуации, кто может вас понять. Избили твоего друга — лучше встретиться с еще одним другом, который знает первого, и вместе обсудить, потому что это общие эмоции, которые затрагивают и меня, и его. Мы вместе переживаем и разделяем: вместе боимся, вместе злимся, вместе переживаем какое-то бессилие.
Хорошо, когда можно переживать и разделять с двумя, четырьмя, пятью человеками. Чем больше людей включаются в переживание, тем легче переживать. Мы как будто тяжесть мешка, груз эмоций раскладываем на плечи других людей: тяжело нести одному, но вдвоем легче.
2. Облеките свой ад в слова — «Фантазирую, как на мясорубку его перекручиваю»
Что конкретно мы делаем, когда мы в беседе переживаем какие-то эмоции и чувства:
Иногда это могут быть агрессивные фантазии в адрес насильника, агрессора. Бывает полезно пофантазировать, как расчленяешь, убиваешь, сжигаешь. У людей есть опасения: если я представляю, как я убиваю обидчика, значит, пофантазировав, я пойду и начну их реально убивать. Нет, это не так.
Здесь смысл не в агрессии как таковой, а в совместном переживании: если я один хожу и кручу в голове эти фантазии, то я с ними один на один. А если я говорю их другу, то он возвращает мне какую-то реакцию, например, «да ты с ума сошел, это же незаконно» или наоборот «да что ты там дачу сжечь хочешь? Я тут вообще фантазирую, как на мясорубку его перекручиваю».
3. Разделяйте переживание — «Мы снова можем идти в эту “зараженную зону” и там действовать»
Обучение переживанию — длительный процесс: по щелчку пальцев мы не можем выработать у себя этот навык. Но какие-то принципы мы можем усвоить даже через статью на сайте.
Например, понять важность того, что нужно следить за всеми своими реакциями: чувствами, мыслями, фантазиями, воспоминаниями, телесными реакциями.
А дальше идти к другому человеку и обмениваться, делать эту трехходовочку: у меня вот это —> получаешь реакцию —> и я даю в ответ свою реакцию (после твоих слов мне так-то и так-то). Делать это очень важно.
Показатель того, что мы все делаем правильно — из неподвижных, замерших мы становимся более подвижными, живыми.
Если раньше я не мог работать, не мог действовать, а после разговора с кем-то пошел и работаю, значит, этот обмен удался, трехходовочка сработала. Значит это был не просто разговор, а встреча, контакт, случилось разделенное переживание. Ситуация осталась прежней, но я в ней стал более подвижный.
Встретились два замороженных человечка, они обменялись своими реакциями на ситуацию, а потом их ручки-ножки стали шевелиться, значит, они смогли разделить друг с другом груз своих эмоций. Это важная часть нашей жизни.
И тогда мы снова можем идти в эту «зараженную зону» и там действовать.
Что хорошего мы получим от трехходовки
Когда мы разделяем эмоциональный груз друг с другом, сама ситуация не меняется, но мы пере-живаем.
А дальше, когда я разделил, скатываясь в бессилие, то могу какие-то бесперспективные вещи не делать. Например, не выходить на улицу, пытаясь победить обидчика палкой. Но могу выходить на митинги, волонтерить, перечислять средства или просто физически я могу помогать. То есть я могу исходя из злости действовать, причем конструктивно, делать что-то полезное.
Пережив бессилие, я могу отказаться от деструктивных действий. Когда мы находимся в мирном противостоянии, такие действия иного смысла не несут, кроме как дать повод для создания провокации.
Косвенный продукт переживания ситуации вместе — это профилактика болезней, имеющих психосоматические причины.
Вот у меня болит желудок, когда я вспоминаю о враче-реаниматологе, которого посадили за то, что он делал свою работу. Делюсь этим с коллегой, а у того голова болит. И мы разделяем эти мысли и боли — и становится легче. Мы говорим о симптоме и тех эмоциях, которые с этим симптомом связаны. У него сдерживаемая злость поселилась в голове. А у меня бессилие и отчаяние в желудке. Тогда ситуация и эмоции вписываются в контекст.
А если мы не разделяем, то тогда у этого симптома больше возможности уйти в психосоматику: гастрит или хроническую головную боль. Так что для тела это тоже важно.
Минусы переживаний в одиночку
Основная сложность и бесперспективность, безрезультатность переживаний в одиночку в том, что мы крутим их в собственной голове, где они и остаются, забирая жизненный ресурс.
Навык совместного переживания выходит из детства. Если ребенок имел возможность разделить свои эмоции с матерью или отцом, то вырастая, он обладает навыком разделять эти эмоции с другими.
Это королевская дорога к здоровью — совладание с ситуацией через разделение эмоций, мыслей, чувств, ощущений в теле, фантазий и воспоминаний.
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