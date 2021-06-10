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Официальная Беларусь заявила миру о готовности «к диалогу, но не к принуждению»

10.06.2021 16:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Депутаты всех уровней и члены Совета Республики Национального собрания приняли обращение к международному сообществу, в котором призвали «непредвзято оценить» складывающуюся вокруг Беларуси ситуацию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте СР НС.

Официальная Беларусь заявила миру о готовности «к диалогу, но не к принуждению»

Описывая свое видение ситуации вокруг Беларуси, авторы обращения заявили, что «под видом борьбы за демократические ценности по сути имеют место агрессивное всестороннее давление на суверенное государство и его граждан, грубое нарушение базовых принципов международного права по невмешательству во внутренние дела государств».

«Такие действия создают реальную угрозу международному миру и безопасности, нарушают общепризнанные положения Устава Организации Объединенных Наций, одной из основательниц которой была и наша страна», — говорится в обращении.

В документе также отмечается, что «независимость, развитие человеческого потенциала, экономический рост и укрепление Беларуси являются как очевидной основой благосостояния жителей нашей страны, так и залогом геополитической стабильности в огромном регионе, связывающем Европу, Россию и Азию».

При этом авторы считают, что ряд государств «вместо поддержки и развития взаимовыгодного сотрудничества» активно способствует «дестабилизации обстановки» в Беларуси. «Против нас развернута массированная информационная агрессия, направленная как на вовлечение наших граждан в деструктивную деятельность с целью совершения государственного переворота, так и на формирование крайне негативного образа страны на международной арене», — отмечается в сообщении.

Депутаты и члены Совета Республики считают необоснованными применяемые к Беларуси санкции и называют абсурдными действия по лишению страны прав на проведение международных спортивных соревнований, участие в творческих и профессиональных конкурсах, запрет на авиасообщение, «дискриминацию компаний и организаций, а в конечном итоге — обычных граждан нашей страны».

Авторы подчеркивают, что политическое и экономическое давление «не прекращается, а только усиливается». «Заявленная цель — содействие укреплению демократических ценностей и свобод. Однако фактический результат совершенно иной — подрыв экономического потенциала нашей страны, замедление развития, сокращение социальных программ, снижение благополучия людей и, как результат, — слом суверенной белорусской государственности, формирование зоны экономической, геополитической, социальной нестабильности в самом центре Европы, которая и так переживает целую череду кризисов — миграционный, экономический, пандемию COVID-19», — утверждается в документе.

Подписанты призвали зарубежных партнеров «соблюдать принципы и нормы международного права во взаимоотношениях с Беларусью». «Ведь поправ их однажды, вновь придать им значимость будет сложно. Мы готовы к диалогу, но не к принуждению и ответственно заявляем о бесперспективности и недальновидности любых посягательств на наше право самостоятельно выстраивать путь развития Республики Беларусь», — говорится в обращении.

Также в документе содержится призыв к мировому сообществу «выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Республики Беларусь, проявить солидарность с нашей страной в отстаивании права на суверенитет и мирную жизнь, вернуться к ответственному и конструктивному взаимодействию на благо всех стран и народов, во имя мира, безопасности и процветания».

 

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Депутаты всех уровней и члены Совета Республики Национального собрания приняли обращение к международному сообществу, в котором призвали «непредвзято оценить»...
 
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