Официальная Беларусь заявила миру о готовности «к диалогу, но не к принуждению»

Депутаты всех уровней и члены Совета Республики Национального собрания приняли обращение к международному сообществу, в котором призвали «непредвзято оценить» складывающуюся вокруг Беларуси ситуацию. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте СР НС.





Описывая свое видение ситуации вокруг Беларуси, авторы обращения заявили, что «под видом борьбы за демократические ценности по сути имеют место агрессивное всестороннее давление на суверенное государство и его граждан, грубое нарушение базовых принципов международного права по невмешательству во внутренние дела государств».

«Такие действия создают реальную угрозу международному миру и безопасности, нарушают общепризнанные положения Устава Организации Объединенных Наций, одной из основательниц которой была и наша страна», — говорится в обращении.

В документе также отмечается, что «независимость, развитие человеческого потенциала, экономический рост и укрепление Беларуси являются как очевидной основой благосостояния жителей нашей страны, так и залогом геополитической стабильности в огромном регионе, связывающем Европу, Россию и Азию».

При этом авторы считают, что ряд государств «вместо поддержки и развития взаимовыгодного сотрудничества» активно способствует «дестабилизации обстановки» в Беларуси. «Против нас развернута массированная информационная агрессия, направленная как на вовлечение наших граждан в деструктивную деятельность с целью совершения государственного переворота, так и на формирование крайне негативного образа страны на международной арене», — отмечается в сообщении.

Депутаты и члены Совета Республики считают необоснованными применяемые к Беларуси санкции и называют абсурдными действия по лишению страны прав на проведение международных спортивных соревнований, участие в творческих и профессиональных конкурсах, запрет на авиасообщение, «дискриминацию компаний и организаций, а в конечном итоге — обычных граждан нашей страны».

Авторы подчеркивают, что политическое и экономическое давление «не прекращается, а только усиливается». «Заявленная цель — содействие укреплению демократических ценностей и свобод. Однако фактический результат совершенно иной — подрыв экономического потенциала нашей страны, замедление развития, сокращение социальных программ, снижение благополучия людей и, как результат, — слом суверенной белорусской государственности, формирование зоны экономической, геополитической, социальной нестабильности в самом центре Европы, которая и так переживает целую череду кризисов — миграционный, экономический, пандемию COVID-19», — утверждается в документе.

Подписанты призвали зарубежных партнеров «соблюдать принципы и нормы международного права во взаимоотношениях с Беларусью». «Ведь поправ их однажды, вновь придать им значимость будет сложно. Мы готовы к диалогу, но не к принуждению и ответственно заявляем о бесперспективности и недальновидности любых посягательств на наше право самостоятельно выстраивать путь развития Республики Беларусь», — говорится в обращении.

Также в документе содержится призыв к мировому сообществу «выступить против необоснованной, контрпродуктивной и дискриминационной политики в отношении Республики Беларусь, проявить солидарность с нашей страной в отстаивании права на суверенитет и мирную жизнь, вернуться к ответственному и конструктивному взаимодействию на благо всех стран и народов, во имя мира, безопасности и процветания».