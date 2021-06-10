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Двое детей погибли в ДТП в Мостовском районе

10.06.2021 16:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Трагедия произошла сегодня на дороге Р-142 недалеко от деревни Большие Озерки.

Двое детей погибли в ДТП в Мостовском районе

По информации областной ГАИ, 58-летний мужчина не справился с управлением «Рено» и вылетел в кювет, где машина врезалась в дерево.

«В результате происшествия погибли две девочки 12 и 13 лет. Они были пристегнуты ремнями безопасности на заднем сидении. Водитель и 57-летняя пассажирка с различными травмами доставлены в больницу в тяжелом состоянии», — сообщили в ГАИ.

По оперативной информации, участники ДТП ехали на выпускной вечер к сестре погибших.

 

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Трагедия произошла сегодня на дороге Р-142 недалеко от деревни Большие Озерки.
 
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