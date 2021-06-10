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Посол РФ об интеграции: речь не идет о поглощении одной экономики другой
10.06.2021 16:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
И Россия, и Беларусь исповедуют одну идеологию, одну практику ― мы должны быть взаимно дополняемы, мы должны интегрировать наши экономики, подчеркнул российский дипломат в
"Речь идет не о поглощении одной экономики другой. Речь идет о том, чтобы на внешних и внутренних рынках мы не были конкурентами друг друга. Мы должны таким образом выстроить наши взаимоотношения в этой сфере, чтобы польза от интеграционных процессов была в равной степени и для России, и для Беларуси", ― считает дипломат.
Этот процесс ― деликатный, сложный и не одномоментный, добавил Лукьянов.
По мнению российского дипломата, главное в интеграционных процессах и создании Союзного государства ― это не революционное движение, "нельзя выпустить декреты за подписью двух президентов, и назавтра мы оказались уже в другой экономике, другой реальности, это все метод проб и ошибок, это всегда эволюция".
"И в истории России, и в истории Беларуси мы свою квоту революций использовали, и пора уже думать исключительно об эволюционных процессах, которые всегда цивилизованнее, чем любая революция", ― отметил посол.
Равноправные условия
По оценке журнала The Economist Беларусь ― это центр Европы, хотя претендентов на это звание достаточно много, добавил дипломат. Он напомнил цитату о том, что "географическое положение ― это приговор", но дополнил, что приговор может быть как обвинительным, так и оправдательным, это зависит от того, как оно используется самим государством. Что же касается революций, то за ними всегда стоит чей-то меркантильный интерес, напомнил посол.
"Естественно, наше сотрудничество должно быть взаимовыгодным, Россия вообще не строит отношения ни с кем против третьей стороны или на неравноправных, не взаимовыгодных условиях, это не наша практика. И это не потому, что мы такие высокоморальные, мы очень прагматичны. Построить отношения на подчинении можно, но это не долгосрочная конструкция, рано или поздно она затрещит", ― сказал посол.
Если же постоянно генерируется и подтверждается взаимный интерес, такая конструкция будет долгоиграющей, интересы двух народов будут движущей силой в этом процессе, добавил посол.
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Сотрудничество России и Беларуси должно быть взаимовыгодным, российская сторона вообще не строит отношения ни с кем на неравноправных условиях, заявил...
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