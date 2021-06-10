ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Посол РФ об интеграции: речь не идет о поглощении одной экономики другой

10.06.2021 16:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Посол РФ об интеграции: речь не идет о поглощении одной экономики другой

И Россия, и Беларусь исповедуют одну идеологию, одну практику ― мы должны быть взаимно дополняемы, мы должны интегрировать наши экономики, подчеркнул российский дипломат в пресс-центре Sputnik. 

"Речь идет не о поглощении одной экономики другой. Речь идет о том, чтобы на внешних и внутренних рынках мы не были конкурентами друг друга. Мы должны таким образом выстроить наши взаимоотношения в этой сфере, чтобы польза от интеграционных процессов была в равной степени и для России, и для Беларуси", ― считает дипломат.

Этот процесс ― деликатный, сложный и не одномоментный, добавил Лукьянов.

Посол Лукьянов: Лукашенко для нас легитимный руководитель >>

По мнению российского дипломата, главное в интеграционных процессах и создании Союзного государства ― это не революционное движение, "нельзя выпустить декреты за подписью двух президентов, и назавтра мы оказались уже в другой экономике, другой реальности, это все метод проб и ошибок, это всегда эволюция".

"И в истории России, и в истории Беларуси мы свою квоту революций использовали, и пора уже думать исключительно об эволюционных процессах, которые всегда цивилизованнее, чем любая революция", ― отметил посол.

Равноправные условия

По оценке журнала The Economist Беларусь ― это центр Европы, хотя претендентов на это звание достаточно много, добавил дипломат. Он напомнил цитату о том, что "географическое положение ― это приговор", но дополнил, что приговор может быть как обвинительным, так и оправдательным, это зависит от того, как оно используется самим государством. Что же касается революций, то за ними всегда стоит чей-то меркантильный интерес, напомнил посол.

"Естественно, наше сотрудничество должно быть взаимовыгодным, Россия вообще не строит отношения ни с кем против третьей стороны или на неравноправных, не взаимовыгодных условиях, это не наша практика. И это не потому, что мы такие высокоморальные, мы очень прагматичны. Построить отношения на подчинении можно, но это не долгосрочная конструкция, рано или поздно она затрещит", ― сказал посол.   

Если же постоянно генерируется и подтверждается взаимный интерес, такая конструкция будет долгоиграющей, интересы двух народов будут движущей силой в этом процессе, добавил посол.

Пресс-конференция посла РФ в Беларуси Лукьянова – полная версия >>

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сотрудничество России и Беларуси должно быть взаимовыгодным, российская сторона вообще не строит отношения ни с кем на неравноправных условиях, заявил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Асуджаны па «карагоднай справе» паэт і пчаляр Папека расказаў, што будзе зь ім і з пчоламі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by