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Минчане отстояли двор от строительства корпусов Академии МВД
10.06.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Проект отправили на доработку.
Архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе Минска не утвердил проект строительства новых зданий милицейского ВУЗа в столичном квартале по проспекту Машерова–улице Красной–проспекту Независимости. Соответствующее решение
Напомним, конфликт интересов минчан и представителей академии МВД, желающих улучшить условия учебы и быта курсантов,
За время, отведенное на общественное обсуждение проекта застройки, неравнодушные минчане направили в администрацию Советского района столицы 9 обращений с критикой проекта, в том числе коллективное письмо с 242 подписями.
В итоге совет при главном архитекторе Минска постановил, что презентацию проекта необходимо доработать с учетом поступивших замечаний и предложений. Кроме того, заказчику проекта – академии МВД – и разработчику – «Студии Соколовских» – предложено «рассмотреть возможность размещения пристроенных корпусов, вместо отдельно стоящих».
Доработанную концепцию необходимо будет «представить на согласование в комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома».
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Проект отправили на доработку.
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