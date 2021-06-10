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Минчане отстояли двор от строительства корпусов Академии МВД

10.06.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Проект отправили на доработку.

Архитектурно-градостроительный совет при главном архитекторе Минска не утвердил проект строительства новых зданий милицейского ВУЗа в столичном квартале по проспекту Машерова–улице Красной–проспекту Независимости. Соответствующее решение изложено в протоколе заседания совета № 14-6-1/03-1-10.

Напомним, конфликт интересов минчан и представителей академии МВД, желающих улучшить условия учебы и быта курсантов, начался еще более 10 лет назад. В этом году вопрос о строительстве новых зданий – учебного корпуса и общежития – возник вновь. На презентации проекта, прошедшей в апреле, жители квартала выступили категорически против строительства, указав на нестыковки в презентации и реальном положении вещей, а также на то, что люди лишатся как парковки, так и детской игровой площадки, и единственной в квартале зеленой зоны.

За время, отведенное на общественное обсуждение проекта застройки, неравнодушные минчане направили в администрацию Советского района столицы 9 обращений с критикой проекта, в том числе коллективное письмо с 242 подписями.

Минчане отстояли двор от строительства корпусов Академии МВД

В итоге совет при главном архитекторе Минска постановил, что презентацию проекта необходимо доработать с учетом поступивших замечаний и предложений. Кроме того, заказчику проекта – академии МВД – и разработчику – «Студии Соколовских» – предложено «рассмотреть возможность размещения пристроенных корпусов, вместо отдельно стоящих».

Доработанную концепцию необходимо будет «представить на согласование в комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома».

 
Теги: Минск
 
 
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