Циклическая запись на видеорегистраторе: что это означает?

Источник материала: Салiдарнасць

Современный общественный транспорт оснащен системой видеонаблюдения, которая обеспечивает постоянную запись, как во время движения, так и остановок и стоянок.

Это обязательное требование Федерального закона «О транспортной безопасности от 09.02.2007 N 16-ФЗ (ред. от 02.12.2019). Согласно его требованиям, каждый владелец общественного транспорта должен установить видеорегистратор в автобус , камеры в салоне, жесткий диск и монитор. Такое оборудование обеспечивает безопасность на дороге и фиксацию всех нарушений.





Почти все камеры для транспорта настроены под циклическую запись. Не все понимают особенности таких настроек и беспокоятся о том, что часть событий просто не запишется на камеру или случайно сотрется. Чтобы избежать таких трудностей, нужно знать особенности циклической записи и уметь правильно настраивать оборудование.

Как работает циклическая запись?

Циклическая запись – это круговая фиксация событий с постоянным обновлением файлов в памяти устройства:

во время движения регистратор записывает видео не одним куском, а несколькими файлами;

сначала заполняется вся память устройства, а затем стираются наиболее поздние файлы;

сортировка уже записанных файлов в памяти осуществляется по времени и дате;

запись можно настроить по времени, обычно это 1 минута, 3, 5 или 10 минут;

начало и конец записи у соседних файлов пересекаются, это поможет избежать «пробелов» при записи.

Циклическая запись довольно удобная, при таких настройках можно быстро найти нужный документ без просмотра общего видео. По мере обновления коротких файлов исключается стирание большого видео, которое может потребоваться для экспертизы. Запись короткими циклами автоматически включается при подсоединении питания на устройство и прекращается при его отключении.

Как правильно настроить циклическую запись?

Чтобы исключить путаницу с файлами, следует правильно настроить запись – сортировка видео осуществляется по дате и времени, поэтому нужно правильно задать эти значения и сохранить их в настройках. Также следует сразу выбрать удобное время для записи, обычно достаточно 1-3 минут.





Хорошее оборудование, как системы видеонаблюдения ITLINE, сразу удобно настроены под циклическую запись с сортировкой файлов по времени и дате. Если заводские параметры не устраивают, пользователь может быстро задать свои настройки, выбрав удобные значения.

ИНН - 701717898558, ИП Модебадзе Г. С.