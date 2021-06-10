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Инфляция в Беларуси в мае 21 года ускорилась до 9,4%

10.06.2021 17:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Потребительские цены в Беларуси в мае 2021 года выросли на 9,4% в годовом выражении (к маю 2020 года), сообщил Белстат РБ.

По сравнению с апрелем потребительские цены на товары и услуги в мае 2021 года выросли на 0,6%, с начала года – на 5,2%.

Цены на еду в апреле 2021 года выросли на 0,8% к апрелю, с начала года – на 5,5%, в годовом выражении – на 8,9% (к маю 2020 года).

Цены на непродовольственные товары в мае 2021 года выросли на 0,8% к апрелю, с начала года – на 5,6%, в годовом выражении – на 10,6%.

Тарифы на услуги в мае 2021 года подешевели на 0,2% к апрелю, но с начала года выросли на 4,2%, в годовом выражении – на 8,7%.

В апреле инфляция в Беларуси ускорилась до 8,6% в годовом выражении. За январь-май 2021 года инфляция составила 8,6% (к январю-апрелю 2020 года).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 100,7%, с декабрем 2020 г. – 104,5%.

 
 
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Потребительские цены в Беларуси в мае 2021 года выросли на 9,4% в годовом выражении (к маю 2020 года), сообщил Белстат РБ.
 
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