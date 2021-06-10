Захарова поинтересовалась, что думает Грета Тунберг о полетах в обход Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио А что думает Грета? Захарова о полетах в обход Беларуси и вреде для экологии

В России с сожалением констатируют, что вынужденная посадка самолета Ryanair в аэропорту Минска стала для Евросоюза лишь очередным предлогом для наращивания санкционного давления на Беларусь, отметила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

"Негативное отношение нашей страны к подобной практике применения ЕС односторонних ограничений хорошо известно, изменений в этой позиции нет. Обоснованные вопросы вызывает поспешность, с которой в Брюсселе решили не дожидаться выводов объективного международного расследования, решение о запуске подобного расследования было принято Международной ассоциацией гражданской авиации (ИКАО) 27 мая", ― напомнила Захарова.

По ее словам, в ЕС также оставили без внимания разъяснения, которые дал в связи с инцидентом президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Мы убеждены в необходимости всестороннего изучения обстоятельств произошедшего во взаимодействии с белорусской стороной, которая подтвердила готовность обеспечить проведения тщательного расследования. Мы рассматриваем на объективное рассмотрение этого вопроса в рамках ИКАО", ― сказала Захарова.

Проблемы с транзитом

Представитель МИД РФ назвала Беларусь значимой страной для транзитных авиаперевозок, через которую проходят многочисленные маршруты, в том числе, и из стран ЕС.

"Теперь авиакомпаниям стран - членов Евросоюза, которые все еще продолжают испытывать на себе последствия коронакризиса, приходится нести дополнительные издержки, связанные с увеличением дальности полетов в обход Беларуси", ― сказала Захарова.

Представитель российского МИД также акцентировала внимание на экологическом аспекте вопроса, учитывая, что экологической повестке "западные партнеры уделяют первостепенное значение".

Вспомним об экологии?

"На фоне провозглашенного и продвигаемого Брюсселем европейского зеленого курса давайте посмотрим на реалии. По оценкам есовских экспертов облет перпевозчиками из ЕС воздушного пространства Беларуси обходится ежедневно в дополнительные 79 тонн авиационного топлива, это приводит к увеличению выбросов углекислого газа в атмосферу на 250 тонн в день", ― отметила Захарова.

Представитель российского МИД поинтересовалась, что думает о происходящем Грета Тунберг (18-летняя экологическая активистка из Швеции), которую у европейских политиков принято цитировать в вопросах экологии.

Понятно всем, что по сути авральная политически мотивированная перетрассировка маршрутов отнюдь не способствует безопасности полетов, также дополнительно нагружает авиадиспетчеров и создает неудобства пассажирам, добавила Захарова.

"Видимо, наши еэсовские партнеры решили во всем руководствоваться правилом - цель оправдывает средство, когда целым рядом столь дорогих ЕС принципов в случае необходимости можно и поступиться, как мы видим", ― резюмировала Захарова.

Читайте также: