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Солнечное затмение 10 июня — потрясающие фото из Европы, Азии и Америки
10.06.2021 17:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В США солнечное затмение 147 сароса происходило на закате, поэтому фотографом удалось сделать яркие красочные фото прохождения Луны через диск заходящего солнца.
Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь кадры кольцеобразного затмения из США, Европы и Азии.
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Кольцеобразное солнечное затмение лучше всего было видно в Канады, Гренландии и России. Однако понаблюдать за удивительным событием смогли и жители Беларуси.
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