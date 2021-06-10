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Солнечное затмение 10 июня — потрясающие фото из Европы, Азии и Америки

10.06.2021 17:21 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В США солнечное затмение 147 сароса происходило на закате, поэтому фотографом удалось сделать яркие красочные фото прохождения Луны через диск заходящего солнца. 

Смотрите в фотоленте Sputnik Беларусь кадры кольцеобразного затмения из США, Европы и Азии.

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Кольцеобразное солнечное затмение лучше всего было видно в Канады, Гренландии и России. Однако понаблюдать за удивительным событием смогли и жители Беларуси.
 
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