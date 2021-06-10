Перед 3 июля политзаключенным предложили раскаяться ради помилования: кто это делал? А осужденные согласились?

Источник материала: KYKY

На этой неделе в СМИ появилась новость о возможном помиловании политзаключенных, которое якобы приучат к «Дню Независимости» Беларуси. Напомним, на момент публикации материала в Беларуси политзаключенными признаны 476 человек.

Наши коллеги из Reform.by пообщались с адвокатами и родственниками заключенных о возможном помиловании . Максимально кратко рассказываем, что удалось им узнать.

Все началось с новости о том, что заключенных якобы заставляют писать просьбы о помиловании – и занимается этим Красный Крест. В МВД опровергли, что представители Красного Креста уговаривают подследственных писать прошения, однако сам факт возможной «волны помилований» комментировать не стали.

Журналисты Reform.by опросили родственников 150 людей, осужденных по политическим мотивам. 21 человек подтвердил, что их родным предлагали написать прошение о помиловании.

И все они мужчины — о предложениях помилования женщинам пока что неизвестно. Также журналисты узнали, что четверо из тех, кому поступили подобные предложения, от них сразу же отказались.

В письмах и через адвокатов политзаключенные рассказывали, что написать прошение о помиловании им предлагали работники Департамента исполнения наказаний (подразделение МВД, управляющее колониями, тюрьмами и т.д.).

Reform.by процитировал родственников осужденных:

«В мае к мужу в колонию приезжал прокурор, предложил раскаяться и признаться в содеянном и написать на помилование. Муж категорически отказался. Он осужден на 2,5 года».

«Мы знаем только из письма, что к мужу приходили поговорить работники Департамента исполнения наказаний. Предлагали написать заявление на помилование. Муж отказался. У него спросили, почему, он сказал, что имеет право отказаться и не объяснять причину».

Из тех, кто подтвердил журналистам, что к ним поступало предложение написать прошение о помиловании, чаще всего были осужденные по статье 293 УК «Массовые беспорядки», сроки у них – от 5 лет.

От источников Reform.by узнал о семи местах лишения свободы, где осужденным предлагали писать прошение о помиловании:

тюрьма № 8, Жодино;

исправительная колония № 1, Новополоцк;

исправительная колония № 2, Бобруйск;

исправительная колония № 3, Витебск;

исправительная колония № 5, Ивацевичи;

исправительная колония №15, Могилев;

исправительная колония № 17, Шклов.

Комментарий юриста

Павел Сапелко, юрист правозащитного центра «Весна», рассказал Reform.by: «Комиссия по помилованию собирается не реже чем раз в квартал. Сейчас идет слух, что тех, кто осужден по политическим мотивам и написал ходатайство, могут помиловать к 3 июля. <...>

Генпрокуратура точно знает, сколько людей сидят по политическим мотивам. <...> И прокуратура знает, кого из политических можно склонять к прошению о помиловании, потому что многие из этих людей уже получили свою долю ужаса. Но вообще, в Уголовном кодексе нет ни слова про ходатайство о помиловании. Поэтому и без ходатайств политзаключенных Лукашенко совершенно спокойно может помиловать весь список людей, которых может подать на помилование сама же Генпрокуратура. <...>

Мы знаем, что сейчас происходит в колониях и изоляторах по отношению к политическим заключенным.

Там люди мучаются, тратят свое здоровье, физическое и психическое. В конце концов, нам потом жить с этими людьми. Упрекать людей, которые хотят выжить и скорее выйти, безнравственно».

