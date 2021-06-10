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Перед 3 июля политзаключенным предложили раскаяться ради помилования: кто это делал? А осужденные согласились?
Источник материала: KYKY>
На этой неделе в СМИ появилась новость о возможном помиловании политзаключенных, которое якобы приучат к «Дню Независимости» Беларуси. Напомним, на момент публикации материала в Беларуси политзаключенными признаны 476 человек.
Наши коллеги из Reform.by
Все началось с новости о том, что заключенных якобы заставляют писать просьбы о помиловании – и занимается этим Красный Крест. В МВД опровергли, что представители Красного Креста уговаривают подследственных писать прошения, однако сам факт возможной «волны помилований» комментировать не стали.
И все они мужчины — о предложениях помилования женщинам пока что неизвестно. Также журналисты узнали, что четверо из тех, кому поступили подобные предложения, от них сразу же отказались.
Reform.by процитировал родственников осужденных:
«В мае к мужу в колонию приезжал прокурор, предложил раскаяться и признаться в содеянном и написать на помилование. Муж категорически отказался. Он осужден на 2,5 года».
«Мы знаем только из письма, что к мужу приходили поговорить работники Департамента исполнения наказаний. Предлагали написать заявление на помилование. Муж отказался. У него спросили, почему, он сказал, что имеет право отказаться и не объяснять причину».
Из тех, кто подтвердил журналистам, что к ним поступало предложение написать прошение о помиловании, чаще всего были осужденные по статье 293 УК «Массовые беспорядки», сроки у них – от 5 лет.
От источников Reform.by узнал о семи местах лишения свободы, где осужденным предлагали писать прошение о помиловании:
Комментарий юриста
Павел Сапелко, юрист правозащитного центра «Весна», рассказал Reform.by: «Комиссия по помилованию собирается не реже чем раз в квартал. Сейчас идет слух, что тех, кто осужден по политическим мотивам и написал ходатайство, могут помиловать к 3 июля. <...>
Генпрокуратура точно знает, сколько людей сидят по политическим мотивам. <...> И прокуратура знает, кого из политических можно склонять к прошению о помиловании, потому что многие из этих людей уже получили свою долю ужаса. Но вообще, в Уголовном кодексе нет ни слова про ходатайство о помиловании. Поэтому и без ходатайств политзаключенных Лукашенко совершенно спокойно может помиловать весь список людей, которых может подать на помилование сама же Генпрокуратура. <...>
Мы знаем, что сейчас происходит в колониях и изоляторах по отношению к политическим заключенным.
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Перед 3 июля политзаключенным предложили раскаяться ради помилования: кто это делал? А осужденные согласились?
На этой неделе в СМИ появилась новость о возможном помиловании политзаключенных, которое якобы приучат к «Дню Независимости» Беларуси. Напомним, на момент...
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