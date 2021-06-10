Как создавалась уникальная система безопасности Белорусской АЭС?

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская АЭС приступает к промышленной эксплуатации . Комиссия подписала акт приемки первого энергоблока. Подробности узнавала корреспондент «МИР 24» Екатерина Михайлинская.

Уже завершилось заседание приемной комиссии. Оно прошло под председательством вице-премьера Беларуси Юрия Назарова. Комиссия подтвердила полную готовность станции к коммерческой эксплуатации.

До этого момента станция работала в опытно-промышленном режиме. Все системы и оборудование, а также персонал проходили всестороннюю проверку. Она состояла из нескольких этапов. Включала и стресс-тесты. В итоге станция признана соответствующей всем требованиям безопасности.

Система безопасности на станции уникальна. Реактор не пострадает даже в случае землетрясения, взрыва, урагана, наводнения и падения самолета. Строили БелАЭС по российскому проекту. Это пример масштабнейшего сотрудничества двух государств.

«Да, сегодня принят в эксплуатацию только первый энергоблок. А в следующем году подпишем акт и для второго блока. В этом нет сомнений. Такие проекты сближают народы государств», – сказал заместитель премьер-министра Республики Беларусь Юрий Назаров.

«Главным результатом нашей работы здесь считаю то, что нам удалось создать единую сплоченную команду, которая работала на общий результат. Конечно, мы принимаем предложения от белорусских организаций. Они уже участвуют как минимум в двух проектах, участие очень существенное. Мы очень довольны. Если речь идет о белорусских строителях, то это приоритет номер один», – отметил первый заместитель директора по атомной энергетике госкорпорации Росатом Александр Локшин.

Первый энергоблок уже запущен на полную мощность. К этому моменту он уже выработал три миллиарда Киловатт-час. Как ожидается, в Беларуси будет расти потребление электроэнергии. Атомная станция сможет покрывать пятую ее часть и снизить использование природного газа. Сейчас продолжается строительство второго блока.