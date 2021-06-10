ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ЕС выплатит Армении 3 млн евро за отказ от "коньяка"

10.06.2021 17:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Правительство Армении одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом, предусматривающее предоставление Армении 3 млн евро в рамках процесса плавного отказа от географического указания «коньяк» для армянской алкогольной продукции.


Предусмотренная соглашением программа финансируется из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Общая стоимость – 3 млн евро. Отмечается, что цель финансового соглашения – содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания «коньяк» для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках, передает PanArmenian.

В частности, реализуемая с ЕС программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и традиционных внешних рынках.

Проект реализуется в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерства с ЕС.

Требование об отказе от названия «коньяк» предусмотрено подписанным в ноябре 2017 года Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое полностью вступило в силу с 1 марта 2021 года. Согласно документу, Армении дали 25 лет для отказа от названия «коньяк».
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Армении одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом, предусматривающее предоставление Армении 3 млн евро в рамках процесса плавного отказа от...
 
Новости дня
Новости разные
 
Сілавікі абверглі, што ў калёніі катуюць палітвязьня, але прызналі, што ён глытаў мэталічныя прадметы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.06.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by