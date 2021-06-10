Об этом сообщает пресс-служба Нацсовета.





"По результатам мониторинга иностранных телеканалов, которые вещают в Украине, члены Национального совета на заседании 10 июня приняли решение изъять из Перечня иностранных программ, содержание которых отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины, телеканал "Беларусь 24", что имеет юрисдикцию Республики Беларусь", - говорится в сообщении.





Основанием для исключения телеканала из перечня разрешенных для ретрансляции программ стало размещение в его эфире аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.





По словам члена Национального совета Максима Оноприенко, Национальный совет давно и придирчиво отслеживает деятельность этого информационного ресурса. "Некоторое время эфирное наполнение этого канала заметно отличалось от типичных провластных белорусских, поскольку это международная версия, очевидно, они на это обращали внимание. Но недавно нашим мониторингом были зафиксированы нарушения", - рассказал Оноприенко.





Во время проведенного специалистами регуляторного органа мониторинга программного наполнения телеканала "Беларусь 24" в период с 19 по 22 мая 2021 года было выявлено трансляцию передач "Понятий и обезвредить" с участием Олега Газманова; "Последний день" с участием ведущего Бориса Щербакова и "Славянский базар. Союзное государство приглашает. Песнярам - 50. Выпуск 1" при участии Ольги Кормухиной. Отмечается, что популяризация белорусским вещанием персон, внесенных в указанный выше Перечень, противоречит требованиям абзаца десятого части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании".





Кроме того, в эфире телеканала зафиксировали трансляцию передачи "Панорама". В сюжете по 21 мая под названием "Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси" звучали высказывания оскорблений в адрес батальона "Донбасс", который в составе Национальной гвардии защищает территориальную целостность Украины от российской военной агрессии. Военное формирование было названо "карательным батальоном".





В другом сюжете по 22 мая под названием "Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом" распространялась недостоверная информация, которая дезинформирует аудиторию. В этом сообщении звучали обвинения относительно отказа в Украине на аконодательном уровне защищать права национальных меньшинств из-за безосновательного отождествления категорий "национальное меньшинство" и "коренной народ".





"Такой контент содержит элементы разжигания национальной розни и явно имеет признаки нарушения абзаца четвертого части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании". Трансляция происходила в записи или использовались заранее подготовленные сюжеты, а значит, вещатель имел возможность редакционного контроля предлагаемой зрителям информации на достоверность", - пояснили в Нацсовете.





Таким образом, регуляторный орган принял решение об изъятии телеканала "Беларусь 24" из перечня разрешенных для ретрансляции.







