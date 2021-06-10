Ландсбергис: Беларусь близка к поглощению Россией

Беларусь близка к тому, чтобы стать поглощенной Россией, считает министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. Такое мнение он высказал в своей колонке в брюссельском издании EUobserver .





«Пришло время спросить себя: что будет, если Лукашенко подпишет с Путиным соглашение о создании общего государства? Не следует ли нам называть это аннексией, как с Крымом? Если да, Беларусь должна стать абсолютно запретной зоной для западного бизнеса, как и Крым сегодня», — отметил Ландсбергис.

Рассуждая о реакции на внеплановую посадку самолета Ryanair в Минске, он подчеркнул, что Европа быстро и единогласно приняла решение о кризисном ответе и санкциях в отношении Александра Лукашенко. Однако, добавил Ландсбергис, есть опасность «в самоуспокоенности», когда «мы поздравляем себя с прекрасной работой». «Давайте сделаем шаг назад и проанализируем более широкую перспективу: что здесь происходит? — пишет глава МИД Литвы. — До сих пор вооружение гражданских институтов, таких как управление полетами, не рассматривалось. Теперь рассматривается. Что дальше?»

По мнению Ландсбергиса, Беларусь при Лукашенко «все больше напоминает Северную Корею своим сочетанием капризной непредсказуемости и неудержимой агрессии, порожденной паранойей».

При этом политик задался вопросом, причастен ли к инциденту с самолетом только Лукашенко, и подчеркнул, что расследование продолжается и информации о вовлеченных лицах до сих пор недостаточно. «Однако ясно одно — Россия была осведомлена об этом, ее реакция была готова и вышла до того, как западный шок достиг Twitter», — отметил он.

«Более того, как и в старые советские времена, Лукашенко тут же полетел докладывать своему российскому покровителю, — добавил Ландсбергис. — После украденных прошлогодних выборов Россия была вовлечена в дела Беларуси больше, чем когда-либо, с помощью политических консультантов, военных советников и пропагандистской помощи».

Министр задается вопросом, какова конечная цель России, «помимо обеспечения собственного выживания». Он считает, что экспорт нестабильности через границу был характерен для России два последних десятилетия, но этот инструмент становится все более дорогостоящим.

«То, что мы видим сейчас, — это попытка Путина исправить «самую большую геополитическую ошибку ХХ века» — распад Советского Союза», — считает политик.

По мнению Ландсбергиса, Европа очень нужна Беларуси и ЕС необходимо максимизировать давление на Лукашенко, чтобы «помочь белорусскому народу провести свободные выборы, которых он заслуживает».

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