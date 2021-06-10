Посол России Лукьянов цитировал философов и говорил на латыни

Источник материала: Sputnik Беларусь

Sputnik подготовил подборку необычных высказываний главы российской дипмиссии в Беларуси при ответах на вопросы журналистов , которые ярко вписались в формат языка дипломатии.

Посол, в частности, заявил о важности древней формулы о мужестве в сложных ситуациях, особенно когда они касаются межгосударственного взаимодействия.

"Мужество – это терпение в минуты опасности", – сказал Лукьянов, комментируя реакцию российского бизнесмена белорусского происхождения Дмитрия Мазепина на слова Романа Протасевича в интервью ОНТ о том, что якобы какой-то российский олигарх финансировал протесты в Беларуси.

Кроме того, по мнению Лукьянова, в оценке заявлений, которые прозвучали в интервью Протасевича, нужно руководствоваться формулой римского судебного права: "Cui prodest?" (Кому это выгодно?).

Автором выражения "Cui prodest?" считается древнеримский юрист Кассиан Лонгин Равилла (I в.). Он рекомендовал судьям при разборе дела выяснять, кому может быть выгодно данное преступление: как правило, это ведет к раскрытию преступника или того, кто за ним стоит.

Еще одно выражение на латыни – "Dura lex sed lex" ("Закон суров, но это закон") – прозвучало в контексте депортации граждан России с видом на жительство в Беларуси, которые принимали участие в несанкционированных акциях.

"Первичен документ о гражданстве … Если эти люди совершают правонарушение на территории страны, которая предоставила им временный вид на жительство, они, по крайне мере, нарушают условия предоставления вида на жительство. И государство, которое его выдало, имеет право его аннулировать и принципом реадмиссии отправить его (человека – Sputnik) в страну происхождения или принадлежности. В этом нет ничего удивительного. Это общемировая практика", – заявил посол.

Авторство выражения "Dura lex sed lex" приписывают еще одному представителю Древнего Рима – философу и оратору Цицерону.

Известную поговорку "Когда человек планирует, Бог смеется" дипломат использовал применительно к сроку своего нахождения в должности посла России в Беларуси. (Известна также концовка "…Боги смеются" и версия "Хочешь насмешить Бога – расскажи о своих планах".)

"Мне в этом году исполнится 70 лет. Это предельный срок гражданской государственной службы в Российской Федерации. Если мне будет дано поручение продолжать работу, я буду продолжать работу, но для этого нужно специальное решение президента страны. Если нет – закончив свою каденцию здесь, я выйду на пенсию", – рассказал Лукьянов.

Также на пресс-конференции российский посол вспомнил, как изучал белорусский язык в школе (в середине 1960-х годов будущий дипломат жил в Бресте), и назвал несколько любимых слов.

"Навальніца, вясёлка и калыска. Но не колыбель, а устройство, которым ловили карасей в брестских прудах", – уточнил Лукьянов.

Он добавил, что долгое время не имел практики в устной речи и сейчас планирует это компенсировать.

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