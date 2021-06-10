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Генпрокуратуры России и Беларуси обменялись обвиняемыми в совершении ряда преступлений

10.06.2021 18:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Генпрокуратура России удовлетворила запросы Генпрокуратуры Беларуси о выдаче для уголовного преследования шести разыскиваемых лиц, обвиняемых в совершении преступлений на территории РБ.

Андрей Гиринович обвиняется в том, что в июне прошлого года незаконно проник в дом, откуда похитил имущество.

Дмитрий Кузнецов обвиняется в том, что весной 2014 года в г. Добруше Республики Беларусь, действуя группой лиц по предварительному сговору, тайно похитил имущество из автомобиля. Он же в июне 2014, действуя группой лиц по предварительному сговору, проник на территорию строящегося объекта, откуда также тайно похитил имущество.

Вадим Мельник обвиняется в том, что в июне 2020 года в г. Гомеле Республики Беларусь, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес другому лицу не менее 7 ударов руками и ногами, причинив тяжкие телесные повреждения. Впоследствии он совершил грабеж.

Кроме того, Генпрокуратура России удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Республики Беларусь о выдаче Максима Спасибко для приведения в исполнение приговора суда Центрального района г. Минска Республики Беларусь. Спасибко признан виновным в том, что в октябре 2010 года, действуя совместно с другими лицами, с целью сбыта незаконно приобрел особо опасное психотропное вещество в крупном размере – амфетамин общей массой 47,83 г, а также опасное наркотическое средство – марихуану общей массой 0,49 г (в сухом виде), которые хранил до задержания.

Также правоохранительным органам Республики Беларусь переданы Николай Шелепень и Дмитрий Порецкий, обвиняемые в совершении преступлений против личности и собственности.

Одновременно с экстрадицией в Республику Беларусь состоялась выдача двух лиц в Российскую Федерацию, обвиняемых в хулиганстве и кражах.

Прием и передача указанных граждан осуществлены на территории Смоленской области при соблюдении необходимых мер безопасности с учетом эпидемиологической обстановки.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Генпрокуратура России удовлетворила запросы Генпрокуратуры Беларуси о выдаче для уголовного преследования шести разыскиваемых лиц, обвиняемых в совершении...
 
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