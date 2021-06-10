







TUT.BY , выступая перед парламентариями, министр анонсировал ряд грядущих новаторств. В частности: Как передает, выступая перед парламентариями, министр анонсировал ряд грядущих новаторств. В частности:





- Экзамен по истории Беларуси может стать обязательным при поступлении в высшие учебные заведения: «Учитывая важность исторических знаний в формировании мировоззрения подрастающего поколения, Министерство образования инициирует включение экзамена по истории Беларуси как обязательного при поступлении в учреждения высшего образования».





- С нового учебного года в 5-6 классах будут организованы факультативные занятия «Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма», которые «будут направлены на побуждение учащихся к духовному саморазвитию и нравственному самосовершенствованию, осознанию себя гражданином и патриотом своей страны».





- В новом учебнике «История Беларуси. 11 класс» будут отражены вопросы, связанные «с разъяснением сущности оккупационного режима, преступного характера оккупационной власти, коллаборационизма, политики геноцида».