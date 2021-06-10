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Украина запретила белорусскую пропаганду

10.06.2021 18:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 10 июня исключил белорусский государственный телеканал «Беларусь 24» из перечня иностранных программ, разрешенных к распространению на территории страны, сообщается на сайте регулятора.

Украина запретила белорусскую пропаганду

Основанием для этого решения стало распространение «аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности» государства.

Член телерадиовещательного регулятора Максим Оноприенко заявил, что совет «давно и тщательно отслеживает деятельность этого информационного ресурса». «Какое-то время эфирное наполнение этого канала заметно отличалось от типичных провластных белорусских [телеканалов], поскольку это международная версия, очевидно, они на это обращали внимание. Но недавно в результате нашего мониторинга были зафиксированы нарушения», — сказал он.

В частности, в эфире телеканала «Беларусь 24» 19—22 мая были показаны передачи с участием российских певцов Олега Газманова, Ольги Кормухиной, а также актера Бориса Щербакова. Украинский регулятор считает, что популяризация белорусским вещателем персон, внесенных в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, противоречит требованиям закона «О телевидении и радиовещании».

Претензии у украинского регулятора также возникли к выпуску программы «Панорама» от 21 мая, где в сюжете «Украинский след в попытке госпереворота в Беларуси» звучали «пренебрежительные высказывания в адрес батальона «Донбасс», который в составе Национальной гвардии защищает территориальную целостность государства от российской военной агрессии». Военное формирование «было названо «карательным батальоном».

«В другом сюжете за 22 мая под названием «Зеленский отказал русским в праве считаться коренным народом» распространялась недостоверная информация, которая дезинформирует аудиторию, — отметили в нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания. — В этом сообщении звучали обвинения относительно отказа защищать в Украине на законодательном уровне права национальных меньшинств из-за безосновательного отождествления категорий «национальное меньшинство» и «коренной народ». Такой контент содержит элементы разжигания национальной розни и очевидно имеет признаки нарушения <…> закона Украины «О телевидении и радиовещании».

Украинский регулятор подчеркнул: поскольку Беларусь по состоянию на 6 июня не являлась подписантом Европейской конвенции о трансграничном вещании и ретрансляция телеканала «Беларусь 24» с территории Беларуси велась в соответствии с решением нацсовета, то «в случае игнорирования требований конвенции и украинского законодательства национальный совет имеет право принять меры по предотвращению или пресечению таких нарушений».

 

 

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Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания 10 июня исключил белорусский государственный телеканал «Беларусь 24» из перечня иностранных...
 
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