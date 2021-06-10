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В Украине запретили трансляцию БТ
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
«Основанием для изъятия телеканала из перечня разрешенных для ретрансляции программ стало размещение в его эфире аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности нашего государства», — говорится на сайте Совета.
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В Беларуси украинские общенациональные и информационные телеканалы не представлены вообще.
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