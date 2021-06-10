Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

«Основанием для изъятия телеканала из перечня разрешенных для ретрансляции программ стало размещение в его эфире аудиовизуальных произведений, запрещенных для демонстрации на территории Украины, и фильмов с участием актеров, внесенных Министерством культуры и информационной политики в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности нашего государства», — говорится на сайте Совета.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Украине запретили трансляцию БТ В Беларуси украинские общенациональные и информационные телеканалы не представлены вообще.

Как напоминает, в Беларуси украинские общенациональные и информационные телеканалы не представлены вообще. В кабельных сетях можно найти лишь несколько развлекательных украинских телеканалов.