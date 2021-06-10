Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 июн – Sputnik. Белорусские военные десантировались двумя способами и готовятся к активной фазе учений "Славянское братство-2021", сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

Военные десантировались парашютным способом на системах специального назначения с высоты 1200 метров. Также они с использованием альпинистского снаряжения по веревкам с высоты 30 метров совершили беспарашютное десантирование.

Учение завершится 19 июня, в нем примут участия военные из России, Беларуси и Сербии. Всего на полигон "Раевский" отправились около 100 белорусских военных.

Этапами учения предусмотрено десантирование личного состава, грузов, а также преодоление водных преград, беспарашютное десантирование и боевые стрельбы.

Военные планируют обменяться опытом при выполнении условных контртеррористических задач, в том числе в условиях информационного воздействия. Также они повысят уровень взаимодействия между подразделениями.

Учение "Славянское братство"

В минувшем году подобные учения прошли в Беларуси на полигоне "Брестский". В них приняли участие более 800 военнослужащих двух стран и около 170 единиц боевой и специальной техники, белорусские и российские десантники отработали совместные действия в составе тактической группы.

В 2020 году Сербия отказалась принять участие в учениях "Славянское братство". Министр обороны этой страны Александр Вулин тогда заявил, что Евросоюз потребовал от Белграда отказаться от маневров. В результате сербское правительство приняло решение заморозить все военные учения со всеми странами на полгода.

Символично, что первое совместное тактическое учение "Славянское братство" также прошло на полигоне "Раевский" Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения в Краснодарском крае. Это было в 2015 году.

В 2016 и 2019 годах учение проходило на полигонах Орешац и Пескови в Сербии, в 2017-м – на полигоне "Брестский" в Беларуси, в 2018-м – снова на полигоне "Раевский" в Краснодарском крае.

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