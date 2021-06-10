Дмитриев: Что нужно срочно сделать, чтобы с нашей страной не перестали считаться

Источник материала: Салiдарнасць

Экс-кандидат в президенты – об ошибочных расчетах властей на помощь Москвы.





— Зря наши власть имущие думают, что позицией «кто на нас с лёвой» можно получить от Кремля больше денег, — пишет Андрей Дмитриев. — Больше можно получить только санкций и ограничений, в том числе от Кремля

Только конкуренция интересов и экономическое развитие позволяют избежать монопольного влияния на страну любой из сторон, и повышают желание вкладывать ресурсы.

Для этого в Конституции надо уточнять понятие нейтралитета, а не вычеркивать его. Выстраивать ответственное соседство со всеми странами и союзами, а не уповать на «добрую волю» одной стороны.

Делать переговоры по интеграции публичными, а не позволять послу другой страны информировать белорусов о том, от чего зависит их будущее.

И главное, быть с обществом в союзниках. Но вот последнее возможно, только если начать с обществом считаться. И лучше бы это сделать побыстрее, чтобы не перестали считаться с нашей страной.