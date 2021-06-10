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Минчанин задержан за насилие над милиционером

10.06.2021 18:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Конфликт произошел на улице Уборевича, когда патрульный наряд попросил 29-летнего мужчину, пившего вино в общественном месте, проследовать в отдел для разбирательства. Тот ответил агрессией. По данным МВД, фигурант неоднократно привлекался к административной ответственности за распитие алкогольных напитков в общественном месте и неповиновение должностному лицу. Следователи дали правовую оценку действиям задержанного и возбудили уголовное дело за насилие в отношении сотрудника органов внутренних дел. 


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Теги: Витебск
 
 
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