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Мнение: День народного единства надолго вставит «шпильку» в белорусско-польские отношения
Источник материала: Партизан
В Беларуси, раздираемой глубокими гражданскими противоречиями и социальной конфронтацией, учреждением нового праздника не удастся добиться так называемого народного единства.
Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга»
Комментируя указ Александра Лукашенко об учреждении в Беларуси Дня народного единства, Возняк обратил внимание на дату его празднования – 17-е сентября.
«У даты 17 сентября 1939 года, как у медали, - две стороны. Да, это день воссоединения народа Беларуси. Но это ещё и день практической реализации секретного протокола к пакту Молотова-Риббентропа, о котором даже советская историография предпочитала лишний раз не упоминать», - обозначил он.
Поэтому, убежден Возняк, простого белорусского ответа на дату 17-е сентября нет.
«Что касается абстрактного “народного единства”, то я не верю в сей феномен в стране, раздираемой глубокими гражданскими противоречиями и социальной конфронтацией», - обратил внимание он.
В то же время Возняк высказал предположение, что указ Александра Лукашенко о появлении в стране праздника Дня народного единства выполнит две функции.
«Во-первых, вдохновит на время ту часть общества, которая за власть. А во-вторых, надолго вставит очередную "шпильку" в и без того очень сложные белорусско-польские отношения», - резюмировал он.
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В Беларуси, раздираемой глубокими гражданскими противоречиями и социальной конфронтацией, учреждением нового праздника не удастся добиться так называемого...
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