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Мнение: День народного единства надолго вставит «шпильку» в белорусско-польские отношения

10.06.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси, раздираемой глубокими гражданскими противоречиями и социальной конфронтацией, учреждением нового праздника не удастся добиться так называемого народного единства.

Соответствующее мнение корреспонденту «Политринга» высказал член Центрального комитета Белорусской партии левых «Справедливый мир» Сергей Возняк.

Комментируя указ Александра Лукашенко об учреждении в Беларуси Дня народного единства, Возняк обратил внимание на дату его празднования – 17-е сентября.
«У даты 17 сентября 1939 года, как у медали, - две стороны. Да, это день воссоединения народа Беларуси. Но это ещё и день практической реализации секретного протокола к пакту Молотова-Риббентропа, о котором даже советская историография предпочитала лишний раз не упоминать», - обозначил он.
Поэтому, убежден Возняк, простого белорусского ответа на дату 17-е сентября нет.
«Что касается абстрактного “народного единства”, то я не верю в сей феномен в стране, раздираемой глубокими гражданскими противоречиями и социальной конфронтацией», - обратил внимание он.
В то же время Возняк высказал предположение, что указ Александра Лукашенко о появлении в стране праздника Дня народного единства выполнит две функции.
«Во-первых, вдохновит на время ту часть общества, которая за власть. А во-вторых, надолго вставит очередную "шпильку" в и без того очень сложные белорусско-польские отношения», - резюмировал он.
 
 
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В Беларуси, раздираемой глубокими гражданскими противоречиями и социальной конфронтацией, учреждением нового праздника не удастся добиться так называемого...
 
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