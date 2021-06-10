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МВД утверждает: Ольга Токарчук прекратила голодовку в карцере
Источник материала: Партизан
Как ранее сообщалось, блогерка Ольга Токарчук объявила голодовку 7 июня после того, как ее поместили в карцер.
Информацию о том, что Ольга Токарчук голодает в карцере в знак протеста, МВД
Там утверждают, что женщину поместили в карцер за дисциплинарные нарушения, а питаться давали по нормам. Тем не менее опубликованный на
При этом понять по видео, что это Ольга Токарчук, невозможно - лица не видно.
Мать двоих маленьких детей блогерку Ольгу Токарчук задержали в середине мая. Ее обвиняют сразу по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка, оскорбление судьи и клевета.
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Как ранее сообщалось, блогерка Ольга Токарчук объявила голодовку 7 июня после того, как ее поместили в карцер.
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