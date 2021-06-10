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МВД утверждает: Ольга Токарчук прекратила голодовку в карцере

10.06.2021 18:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как ранее сообщалось, блогерка Ольга Токарчук объявила голодовку 7 июня после того, как ее поместили в карцер.

Информацию о том, что Ольга Токарчук голодает в карцере в знак протеста, МВД называет недостоверной. 

Там утверждают, что женщину поместили в карцер за дисциплинарные нарушения, а питаться давали по нормам.  Тем не менее опубликованный на youtube.com ролик нащывается "Подследственная Ольга Токарчук ПРЕКРАТИЛА голодовку". 



При этом понять по видео, что это Ольга Токарчук, невозможно - лица не видно.

Мать двоих маленьких детей блогерку Ольгу Токарчук задержали в середине мая. Ее обвиняют сразу по трем уголовным статьям: грубое нарушение общественного порядка, оскорбление судьи и клевета.
 
 
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Как ранее сообщалось, блогерка Ольга Токарчук объявила голодовку 7 июня после того, как ее поместили в карцер.
 
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