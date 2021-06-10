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Знаки Зодиака, которые скрывают свои чувства до последнего / slovofraza.com

Лев

Козерог

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Названы два знака Зодиака, которые никогда не признаются вам в любви И это Львы и Козероги.

Об этом сообщаетЛев - это очень гордый знак Зодиака. Для него проявить свои чувства равносильно тому, чтобы показать слабость. Кроме того, эти люди еще и не считают нужным извиняться за какие-то свои поступки. Только в крайних случаях они могут сказать «прости». Если же вы все таки хотите услышать от него три заветные слова «Я тебя люблю», то без пыток тут не обойтись.Козероги чаще всего показывают другим только сильные свои стороны, но с приходом ночи их лучшей подружкой становится та самая любимая подушка. Они с трудом подпускают к себе людей, но если вам удастся раскрыть его, то он докажет вам свою любовь. Стоит отметить, что для этого вам стоит запастись терпением, так как Козерогам легче отрезать себе ногу, чем признаться кому-то в любви.